《老物件情懷》一張古琴郵票

筆者保存的「古琴」郵票。

近日整理集郵冊，見一枚「古琴」郵票（見圖），伯牙子期「高山流水遇知音」的故事浮現腦海。仔細觀察這枚一九八三年發行的郵票，古琴真實，背景虛幻，虛實的圖像不禁勾起一串聯想。

提起古琴，不能不說「焦尾琴」，它是由東漢末年蔡邕所製；蔡邕出遊時，見有人用桐木煮飯，那根桐木爆裂的聲音很美，是優良琴材，就買了下來，命琴工製作，由於尾巴燒焦了，故名焦尾。後來，這把焦尾琴輾轉流傳許多年後，到了「西廂記」男主張生的手裡，演繹出張生鶯鶯戀。張生彈了一首當年司馬相如給卓文君的「鳳求凰」，寄情於崔鶯鶯，表白自己的愛慕之心；鶯鶯月下隔窗聆聽，被琴弦深深打動。

琴聲雖是用手指彈撥出來的，但音域裡的情感源自演奏者的內心。「紅樓夢」裡的林黛玉有一把訂製的琴，雖不是焦尾枯桐，但仍是「鶴山鳳尾配得齊整、龍池雁足高下相宜」的好琴。秋日的一天，寶玉和妙玉去找黛玉，走近湘竹環抱的瀟湘館時，聽到叮咚之聲，原是黛玉撫琴，他倆止步聽琴，音調清切，有憂思傷悲之感。

中華文化有琴棋書畫，在古代，人們的文化修養以此四方面來表現，彈琴為四大才能之首。因此，琴在古人的心目中占有重要地位，也是文化修養的象徵。

中國 古代不只文人書生、大家閨秀用琴表達情感和心聲，武將文臣也善用琴傳達意願與情懷。在「三國演義」中有「曲有誤，周郎顧」，反映了東吳儒將周瑜琴藝的高超；在軍事謀略方面，「武侯彈琴退仲達」中，蜀軍城中無兵把守，諸葛亮在危機關頭，巧使計謀，他安坐城樓，敞開城門，焚香撫琴，傳出清幽之音。

司馬懿在馬上閉目聆聽，悟出諸葛亮心思不亂，泰然自若，卻暗含殺伐之意。老謀深算的司馬懿聽出琴弦有玄機，因此決定退兵。「空城計」成為「三十六計」中的經典，那琴的功勞非同小可，有詩讚曰：「諸葛一計守空城，瑤琴三尺退雄兵。」

郵票「古琴」主圖為一張青色古琴，淡雅的背景描繪一位姿態飄逸的古代女子在清風中操琴。琴是靜止的，撥弦振出音頻，傳出喜樂哀傷。一張「古琴」郵票，靜靜地在集郵冊裡埋沒了三十八年，今日亮相，即顯現出生命力。它宛如高山流水，引出古今上下，因琴結緣，借琴傳情，撫琴退兵的歷史典故。