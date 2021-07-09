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辣椒紀事

陳燦富

七○年代上半葉，某天與村中小伙伴在曬場玩，望見知青耿哥背著帆布袋，慢吞吞踏著泥沙村道走進來。耿哥先前從村子返回湖南長沙，據說他爺爺病重。

我的老家是廣東靠近南海之濱一條村子，耿哥走進村塘邊的樹下，拿下帆布袋打開來，裡頭裝滿紅色辣椒。他說：「這是我託人在湖南長沙橘子洲買回的辣椒。」他分別給我們一小捧辣椒，「拿回去給大人試一試」。橘子洲在湖南長沙市區湘江江心，是湘江下游眾多沖積沙洲之一，是長沙名勝之一，被譽為「中國第一洲」。

耿哥住的平房宿舍側邊有一口魚塘，相連之間是一塊窄小空地，長滿稀亂雜草，堆積垃圾。一天，耿哥趁休息間隙拿鋤頭清理雜草與垃圾，再將塘泥鋪在空地，弄出一塊菜園。小伙伴吵吵嚷嚷問：「耿哥，你幹嘛？」耿哥抹抹滿頭大汗說：「你們猜？誰人猜得出，日後有收穫，耿哥獎勵他。」我們吱吱喳喳，耿哥不想為難我們，揭曉謎底：「菜園準備種辣椒。」

一天天過去了，菜園的辣椒苗青綠了、長大了，漸漸掛上果子，於是耿哥斬下竹子沿辣椒苗搭簡易支架。又過了一段時間，辣椒由青色轉為紅色，耿哥說：「這辣椒叫朝天椒，夠辣夠味。」一次，我們再去耿哥的菜園，他摘一個紅得透亮的辣椒，擦擦表面泥塵就放進嘴裡咀嚼。小伙伴小志見狀也摘下紅辣椒往嘴裡塞，耿哥來不及阻止，只聽一聲怪叫，小志眼淚鼻涕一把抓。我們心驚肉跳，想笑不敢笑。

兩個月後，我們見到耿哥臉頰青腫，用繃帶吊著左手臂。大人說，耿哥去小圩買肥料，遇上幾個無賴圍攻一個老教師，說老教師是「臭老九」。耿哥上前阻止，無賴轉而毒打他，幸虧同去的知青大哥哥喝斥說：「耿哥的爸爸是當兵的大官。」無賴一哄而散。

不知誰給耿哥家人發電報，不久，一個魁梧的壯年漢子坐著一輛吉普車駛入村子，同行是兩個健壯的年輕軍人；當地大小幹部小心翼翼地跟在他們後面。

壯年漢子與耿哥坐在平房門口板凳，就著豉油伴辣椒吃飯，壯年漢子指著那碟豉油伴辣椒說：「都說愛吃辣椒的人很有性格，你名字有個耿字，看來老爺爺替你起這個名字不錯。既然吃得辣，做人做事就該耿直。」

這句話通俗易懂，聽起來有意思，儘管多年了，至今仍記得牢。

事後從大人口中得知，耿哥的父親確實是位帶兵的人，至於毒打耿哥的無賴有沒有被追究，無從知曉。那天開始，我們打心裡更加佩服見義勇為、愛吃辣椒、性情耿直的耿哥。

八○年代初，耿哥隨知青返城大潮回湖南長沙，我們依依不捨送耿哥到村口搭車，送他的禮物，有在菜園摘下的一小袋紅辣椒。

過了幾十年，再次與耿哥相逢，是他回我們小城市舉辦的知青聚會上。我鄭重其事問：「耿哥，當年你帶回來的辣椒，真是長沙橘子洲辣椒？」耿哥不假思索地說：「真是長沙橘子洲辣椒。」

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