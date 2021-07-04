《老物件情懷》雲山都是故鄉情

作者曾為張穀年大師的畫展擔任翻譯和講解。

一九七六年的夏天，張穀年大師在美國 北部紐約等地的畫展 結束後，得暇來塔拉哈西看就讀於佛羅里達州立大學的女兒，並順便在市內的萊摩因藝廊舉辦畫展；這在當地可是一件大事，因為塔城罕有這樣大師級的畫家來此展覽。

我更是興奮莫名，因為我初中時看了在台北婦聯會展廳舉辦的七友畫展（張穀年老師是七友之一）之後，就對各位大師的作品開始有了認識和景仰，在這中國 文化荒漠之地的美南待了十年，張老師的到來，不啻是重見斯文，我怎能不雀躍？

深覺榮幸的是，張老師請我在他畫展揭幕示範時，作翻譯和講解； 張老師給了我一個示範內容綱要，我又把早年所收藏張老師論中國畫的文章找出來溫習。

張老師示範時，我從旁講解國畫賓主構圖原理、皴法用筆用墨等的特色，及其和西畫不同之處。在張老師落款「雲山都是故鄉情」時，就趁機說明文人畫藉題款，以表逹畫作寄意的傳統，並譯出題句。記得當時觀眾有一片驚訝聲，想是獲得前所未知的觀念，和因而了悟畫意的驚嘆。

作者曾為張穀年大師的畫展擔任翻譯和講解，並獲贈畫作（圖）。

更令我驚喜的是，過了一陣子接到張老師電話，要我們到他家吃餃子，並說那示範畫已收拾好了，要送給我作紀念。餃子味不記得了，因我當時只注意看張老師在那張畫上細節所作的潤飾處理，並加上新題跋，記敘愚夫婦對這次畫展的參與貢獻，溢美之詞令我不勝汗顏。

現在這張畫作掛在我玄關的牆上，有識貨的朋友看到，說它是我的「鎮山之寶」；而它和我朝夕與共，不僅增添我對那個美好記憶的緬懷，也時時引起故鄉情。