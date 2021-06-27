《老物件情懷》獨生子女證

作者保存的「獨生子女證」小本子。

二○二一年「六一國際兒童節」的前一天，中國 政府公布史無前例的「三胎」政策， 顯然，「人口紅利」資料呈現逆轉， 二○一六年實行的二孩政策未能提升出生率，迫使「三胎」出台。

從「一胎化」到「三胎」，不禁令我想起自己在四十二年前的生育往事。那年月，到處是「國家計畫生育 委員會」大宣傳牌子，畫面都是一對青年夫婦笑容滿面懷抱一個小女孩，標語文字清一色「只生一個好」。

一九七九年我二十九歲她二十八歲，我倆絕對夠上「響應號召」的晚婚資格。政策規定由城鎮街道居民委員會限額分配「准生」指標，否則生了孩子，轄區派出所不給落戶口。當年我持結婚證書去街道委員會申請，負責「計畫生育」的大媽說沒有指標名額了，讓排隊等號；我聞之頓時怒而據理力爭，她才讓我回家等領導研究決定。再去問，她安慰說：「根據你們的情況，有希望啦。」鑑於我們已屬高齡「晚婚」，總算在街道委員會掛號正式畫給「指標」，批准生育。

一九八○年四月十三日兒子出生，我在八月十九日辦得「紅寶書」制式的「獨生子女證」小本子，編號○二一。

翻開這件保存至今帶來美國 的「小紅本」，扉頁「長春市朝陽區人民政府計畫生育辦公室」紅色圓印公章掩映下的鉛印文字：「夫婦響應黨和政府的號召，終身只生一個孩子，特發此證，以資證明。」此段文字我還是寫文章才留意到，之後的對開頁分別為「孩子情況」「父母情況」，清單專案與戶口簿雷同。

隨後一頁為體現「一胎化」國策之明文條例「說明」：憑本證可享受吉革發（一九七九）二九九檔規定的一切待遇；本證要妥善保存，如有遺失請立即報告發證單位，聲明作廢，並申請補發；本證無簽發單位公章無效；本證只限本地區使用，工作調往外地時，調出單位要收回此證，給開具獨生子女證明，同檔案一起轉到新單位。

近半個世紀後才認真查看當年未曾仔細理會的例行規定，方知此證之重要性竟跟個人檔案等列，首條文中提及的依據之「吉革發」猶如密碼的字元，實為「吉林省革命委員會發布檔」之簡稱，由此可見文革時期棄「人民政府」而代之的「革委會」，在一九七九年的吉林省甚至全大陸各地，依然「我自巋然不動」，繼續統領發號施令。

言歸憑此獨生子女證「規定的一切待遇」，其唯一實惠點即在可一次性領取「獎金」人民幣四十元，以及每年人民幣二十四元的「保健費」。以上一律由（通常為男方）「所在單位」的財會部門發放。我這件「小紅本」的價值所在，全都由會計員手寫蓋章，登記於空白末頁上面。

記錄表明，我的錢款待遇領取三年後，即終止於一九八三年，此後中國大陸的「計畫生育國策」業已全面夯實，獎勵待遇煙消雲散。我算是趕上了獨生子女憑證領錢的末班車，按所謂「規定的一切待遇」，總計獲得人民幣一一二元整，終歸「不虛此生」也。

而今，我們夫婦受「一胎化」限制的獨生子，已在同期進行的美國人口普查登記了「三胎」數目，身為華人，恰可達標當前大陸剛出台的新國策額度。作為獎勵，我們這對年及古稀的老夫老妻，特將此珍藏至今的「獨生子女證」物歸事主，以玆記念。