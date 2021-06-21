中國 在解放前後初期，無論是鄉村或小城鎮幾乎都没有轉盤電話，有些比較發達的縣城如廣東省台山縣，才有少數轉盤電話，但大多數還是用搖把子電話（又稱磁石電話）。只有廣州這樣的省會大城市，較大的機關、團體才有一兩台轉盤電話，放在單位首長辦公室、人事科或醫院急診室；其餘的全靠一台總機，由話務員二十四小時輪班，管控屬下各科室的搖把子電話。

當時廣州市的私人電話很少，擁有私人電話者，主要是知名工商業者、大牌藝人、國家一級教授、少數開業醫生，這些用戶都要繳交昂貴電話費。只有十三級以上高級幹部，才有資格在家裡安裝私人電話，但無需繳費，可以向單位報銷，實際上是公家電話私用。

隨著廣州市人口不斷增長、城市大中小學和居民點迅速擴張，以及國內外貿易來往交流的頻繁，市內機關的電話已超負荷；為適應廣州市經流發展的新形勢，市電話局不僅增加機關單位的轉盤電話數量，還盡量滿足各大小單位需要的總機安裝。

同時，為了方便市民通訊聯絡，市電話局在各個街區的不同地段，按人口密度建立傳呼電話站。

有的傳呼站建在街角雜貨店內，有的設在大馬路騎樓下，還有的利用橫街小巷轉角閒置地建兩平方米傳呼站，可以擋風遮雨。眾多的街邊傳呼站由無業人員、退休 職工、殘疾人員管理，以維持生計。

每個傳呼站安裝一至三台轉盤電話，還有一張木枱、坐椅、傳呼單等用具。這些負責管理的老伯、阿姨都是街坊鄰里熟悉人物，他們對自己管轄地段的住戶、人口基本情況都很清楚，接到傳呼電話後，不管受話戶住多遠或颳風下雨，他們都會盡快將信息送到受話人手中。

市電話局還對傳呼站管理人員進行必要的培訓，除要求他們熱情服務外，還須講究工作方法、懂進退；如傳呼站的工作人員接到喪事電話時，代傳呼者不能依書直說，而是要婉轉告訴對方「你家人來電話，囑你趕緊回去」，或是「你家的XX病情惡化，囑你早點回去」，讓接話人有思想準備。

傳呼有兩種方式。其一是僅轉傳對方要傳達的消息，無須回覆，其二是註明回覆電話號碼，要求受話人回話。

傳呼站的老伯每天要接聽數十至數百次的電話，對不同方言的來電既要聽清楚，又要講明白，實非易事。若受話人住在三、四樓高層後座，不爬樓梯，只能靠「大喇叭」呼叫。

在我家樓下，相距二十米左右有個傳呼站，當我工作的醫院有緊急事務要我立即回院，或是親戚朋友有要事商量，預約到車站碼頭接待遠方來的親人，都通過這傳呼電話轉達。街道傳呼站就這樣為各家各戶提供快速資訊服務。

那時傳呼站收費便宜，打一趟市內電話收費五分錢，接傳呼電話單只要交費四分錢。繁忙時刻，打傳呼電話要排長龍，傳呼站的老伯接電話接到手軟，負責送傳呼單的人也跑到腿軟，當然收入也隨之水漲船高。

自改革開放後經濟發展，出差來往的人增多了，出洋留學者、探親訪友者日益增長，信息交流的範圍不斷擴大，迎來了傳呼站的黃金年代。

為此，街道中除原有的傳呼站外，市電話局還在街邊安裝成排的、數以十萬計的公共電話。由於收費方式只計次數，不計時數，因此出現經典的「一人煲電話粥，大眾排隊候」的現象，仍然未能滿足社會上信息交流的需求。

進入一九九○年代，通訊科技進步，人民的收入也相應提高，許多家庭已有能力裝私人電話，同時又出現磚頭大小的移動電話，小型傳呼機（又稱BB機）也投放市場，轉盤電話也被數碼電話取代，因而公共傳呼電話也開始邊緣化。

到了二十一世紀，智能手機 大量普及，進入「人手一機」時代，街道傳呼站逐漸淡出市場，街邊投幣電話也因少用，被冷落在街角。

不過，街道傳呼站並沒有完全消失，我在千禧年後多次回廣州旅遊，在橫街曲巷偶然見到有些小型雜貨店還放置兩台公共電話，給那些需要的人使用。