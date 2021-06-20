路過一所小學，看到有轎車等各種交通工具送孩子，放學後家長又像眾星拱月般接「小公子」和「小公主」回家，心裡有一種說不出來的滋味。

上世紀六○年代初，我也在上小學，由於父母工作單位距縣城約五公里，我們兄弟姊妹上學只能起早摸黑。上午八時上課，我們必須五時半起床；洗漱和方便之後，將事先準備好的飯加點水，放在煤油爐子上燒開。滾燙的飯，當然要等幾分鐘才能吃，下飯的菜就是母親醃製的白菜蘿蔔。最初，電供應不上，早晨還要點煤油燈。

上學最怕老天突然颳大風下暴雨 。有一次我們已走到城鄉結合部西河大橋，剛上大橋不到五分鐘，就颳起大風，接著來了暴雨。那時用的是紙傘，是用紙貼在大小距離差不多的竹製傘骨上，塗上油料顏色，曬乾了就是一把傘。市面上也有黃布傘出售，可價錢比較貴，一般人不願買。竹製傘好看但太輕，用在舞台上還馬馬虎虎，撐著走在大橋上，遭殃是免不了的。那時沒有高樓大廈，大橋自然是個制高點，橋上風大雨斜，瞬間就把我們的傘吹破還颳落河中。我們全身濕淋淋的，小聲哭著往回趕，回到家父母也無可奈何，叫我們趕緊換衣，去採供站再買傘。六年小學下來，不知毀掉了多少把傘。

冬日上學的日子也難熬，一路上北風灰沙呼叫，風鑽進身體，忍不住發抖。黃土砂石鋪的公路，下雪後碰到汽車 來了，路窄沒地方躲，只能閉眼扭頭任車輪濺起的泥水灑到身上。到了學校，城裡有些同學笑個不停。

下午四時多放學後，走著走著，天慢慢黑了；那時段車輛和行人都稀少，姊姊帶著我們一邊擇路前行，一邊隨時防備踩到冰凍路沿滑下去，路邊可有水田和池塘呀！公路兩邊竹園和茅草窩多，容易藏野獸；雖然老虎沒有了，可豹子、豺狼在竹園經常出沒，餘湖生產隊一位老獵人就打過一隻幾十斤重的花豹。生產隊常有農戶家的小豬被吃得血淋淋的，只剩下豬毛和沒肉的豬蹄尖子。

記得上三年級時，一次打中飯去遲了，食堂大長餐桌上只剩下一碗米粉肉。炊事員到了下班時間，催問我要不要。因為平常都是吃幾分錢的蔬菜，吃肉確實有點猶豫；可看到炊事員有點不耐煩，我便「豪氣」地買下一碗飯和那碗米粉肉。食堂鎖門後，我一人站在門前走廊上吃飯。可能是平常油水吃得少，加之米粉肉很肥，米飯又硬，吃到一半時我噎住了。這時，剛巧曾當過姊姊班主任的王法如老師走過來，他看我的表情不正常，又看看碗中的菜飯就明白了。他要我跟他到宿舍趕快喝點開水，我到王老師宿舍倒了半碗開水，飯稀釋後很快就吃完了。

快小學畢業的一九六八年，社會上亂烘烘的派別運動，捲進了原本只有讀書聲的學校。教算術的蔡老師是「A」派，班上同學百分之九十多都是這個派，而我隨父母加入的是少數「B」派。一次上課遲到了，蔡老師破口大罵我這異派學生，還叫我滾，我一氣之下轉身走了。第二天上課時，看到座位被塗上厚厚的瀝青，怎麼也打不開。後來知道，那是班上一「A」派調皮同學所為。