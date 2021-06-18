我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美55.2%成人 完全接種疫苗

台新增本土確診187例、21死 雙北皆破70例

說說清篩石砟

杜浙泉

據大陸多家媒體報導，六月四日早晨五時多，由烏魯木齊開往杭州的Ｋ五九六次旅客列車在蘭新線的玉石至金昌區間，發生撞人事故，九名女性遇難者均為勞務外包維修養護下行鐵道線的作業人員。事故認定自當別論，但或許是作業者侵入了上行（朝著首都方向）鄰線的限界。

七〇年代我在京包線東段（即老京張鐵路）擔任運轉車長，對線路維修養護工作有所了解。且從枕木說起，是鐵路不可缺少的構件，初以白松經防腐處理，成型後在六個表面打上扁形小麻坑眼兒，以增加「吃油」的廣度和深度，然後置於定溫瀝青池浸泡。原鐵道部曾在山西省太原和遼寧省鎮賚等地，設有專產枕木的「木材防腐廠」。

枕木的優點是彈性較好，但雖經防腐處理，仍因壽命有限而勤於更換，尤其耗費大量木材資源。於是七〇年代中期出現了以鋼筋水泥為材料的軌枕，且伴隨其防振性能的不斷改進而陸續「上馬」，如今枕木早已難得一見。

無論木材還是鋼筋水泥的，都是「躺」在用石砟所做的道床上；只是這床因常年積聚土沙，以及失缺或風化，須定期清篩、補充乃至更新。

我值乘貨車時常遇「石砟專列」，其所載石砟是沿線一鐵路採石場生產，按規格篩選，裝車後編組成列；運到施工地段，數節「悶斗兒」車廂的底門通過風缸和槓桿作用而自動開啟，石砟便下到鐵道兩側，車走後由施工人員填入道床。

清篩石砟是個苦累活，由工務段雇用沿線男女村民；至七〇年代初仍以人工方式，一九七六年前後出現半機械化作業。先是連石帶土扒到道旁，再鏟到大眼篩子裡，搬到路基上，篩罷倒回道床，如此慢慢推進。當然要分為若干段，在二、三百米長的線路上同時作業。

工務段在施工前須向行車調度員「要（鐘）點」，即申請較長時間不過車的空檔，俗稱「開天窗」；行車調度員隨即調整運行圖，安排車流，但難以完全避開。事前必須發布「調度命令」，大意是：某某線某某區間多少米至多少米處，於幾點幾分到某時某刻進行清篩作業，注意瞭望、減速。屆時，司機及運轉車長在出乘前，派班員會叮囑詳看電報的命令內容。

當列車接近施工地段時，司機減速鳴笛示意；與此同時，地面兩端，尤其來車方向的施工防護員即吹響小喇叭，所有幹活的人聞聲收好工具下到路基兩側，待列車慢行通過，再上來繼續工程；再來車，仍是這般程序。

不言而喻，身穿黃背心的防護員責任重大，歷史上確也發生過因未設防護或疏於瞭望，以及誤闖作業地段且未能煞住車等而造成禍事。

上一則

若我二十七歲辭世

下一則

想念的人

延伸閱讀

木材貴爆了 建商不蓋了 房價又高了

木材貴爆了 建商不蓋了 房價又高了
木材價格漲幅200% 專家：建案最好延後開工

木材價格漲幅200% 專家：建案最好延後開工
美鐵伊州線路 數周後將恢復正常運作

美鐵伊州線路 數周後將恢復正常運作
美房屋裝修潮降溫 木材價格漲勢可能放緩

美房屋裝修潮降溫 木材價格漲勢可能放緩

熱門新聞

來自匈牙利的科學家卡塔琳．卡里科（Katalin Karikó）博士，研究mRNA療法四十多年，可說是現今的新冠疫苖之母。（圖片來自維基百科共享資源）

卡里科的救贖（上）

2021-06-14 03:02

卡里科的救贖（中）

2021-06-15 03:02
新冠病毒徹底改變了人類的生活，昔日遊客如織的羅馬許願池噴泉，空不見人影。攝於2020年3月24日。（路透社）

卡里科的救贖（下）

2021-06-16 03:02

愁眉苦臉的醫師

2021-06-12 03:02
名律師陳玲玉，現在最喜歡的身分是「Kilo的玉婆」。(圖：陳玲玉提供)

叱吒商場的女強人 陳玲玉融化在帶孫幸福中

2021-06-15 07:00
「台灣圖書館之母」王秋華14日下午2時因心臟衰竭辭世，享壽96歲。（中央社檔案照片）

台灣圖書館之母 建築師王秋華96歲辭世

2021-06-14 13:01

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
甫獲密大雙碩士 23歲中國女留生 玩槳板意外溺斃

甫獲密大雙碩士 23歲中國女留生 玩槳板意外溺斃
紐約非裔男搶82歲華翁還毆頭 嫌為華埠頭痛人物

紐約非裔男搶82歲華翁還毆頭 嫌為華埠頭痛人物
幾周內新冠疫苗送往台灣？ 美亞太副助卿：希望更快

幾周內新冠疫苗送往台灣？ 美亞太副助卿：希望更快
疫情、歧視、工作機會 許多亞裔遷回亞洲

疫情、歧視、工作機會 許多亞裔遷回亞洲
最高法院7：2 保留歐記健保…拜登執政重大勝利

最高法院7：2 保留歐記健保…拜登執政重大勝利