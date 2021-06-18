據大陸多家媒體報導，六月四日早晨五時多，由烏魯木齊開往杭州的Ｋ五九六次旅客列車在蘭新線的玉石至金昌區間，發生撞人事故，九名女性遇難者均為勞務外包維修養護下行鐵道線的作業人員。事故認定自當別論，但或許是作業者侵入了上行（朝著首都方向）鄰線的限界。

七〇年代我在京包線東段（即老京張鐵路）擔任運轉車長，對線路維修養護工作有所了解。且從枕木說起，是鐵路不可缺少的構件，初以白松經防腐處理，成型後在六個表面打上扁形小麻坑眼兒，以增加「吃油」的廣度和深度，然後置於定溫瀝青池浸泡。原鐵道部曾在山西省太原和遼寧省鎮賚等地，設有專產枕木的「木材防腐廠」。

枕木的優點是彈性較好，但雖經防腐處理，仍因壽命有限而勤於更換，尤其耗費大量木材資源。於是七〇年代中期出現了以鋼筋水泥為材料的軌枕，且伴隨其防振性能的不斷改進而陸續「上馬」，如今枕木早已難得一見。

無論木材還是鋼筋水泥的，都是「躺」在用石砟所做的道床上；只是這床因常年積聚土沙，以及失缺或風化，須定期清篩、補充乃至更新。

我值乘貨車時常遇「石砟專列」，其所載石砟是沿線一鐵路採石場生產，按規格篩選，裝車後編組成列；運到施工地段，數節「悶斗兒」車廂的底門通過風缸和槓桿作用而自動開啟，石砟便下到鐵道兩側，車走後由施工人員填入道床。

清篩石砟是個苦累活，由工務段雇用沿線男女村民；至七〇年代初仍以人工方式，一九七六年前後出現半機械化作業。先是連石帶土扒到道旁，再鏟到大眼篩子裡，搬到路基上，篩罷倒回道床，如此慢慢推進。當然要分為若干段，在二、三百米長的線路上同時作業。

工務段在施工前須向行車調度員「要（鐘）點」，即申請較長時間不過車的空檔，俗稱「開天窗」；行車調度員隨即調整運行圖，安排車流，但難以完全避開。事前必須發布「調度命令」，大意是：某某線某某區間多少米至多少米處，於幾點幾分到某時某刻進行清篩作業，注意瞭望、減速。屆時，司機及運轉車長在出乘前，派班員會叮囑詳看電報的命令內容。

當列車接近施工地段時，司機減速鳴笛示意；與此同時，地面兩端，尤其來車方向的施工防護員即吹響小喇叭，所有幹活的人聞聲收好工具下到路基兩側，待列車慢行通過，再上來繼續工程；再來車，仍是這般程序。

不言而喻，身穿黃背心的防護員責任重大，歷史上確也發生過因未設防護或疏於瞭望，以及誤闖作業地段且未能煞住車等而造成禍事。