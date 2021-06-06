《老照片說故事》一條闊腿褲

作者收藏數十年的闊腿褲。

對於時尚，自知另類；每每忽略琳瑯滿目的流行款式，因為不管是否流行，喜歡的會一直喜歡，否則即便再流行再時尚也不會浪費一毛錢。反而比較關注流行色彩，春天的五彩繽紛、炎夏的熱烈靚麗、秋季的淡雅沉靜、冬日的濃厚溫暖，自然界的所有色彩以及融合後的多彩紛呈，總是令我沉醉。

對於流行款式的特別關注，始於前幾年開始風行的闊腿褲；彷彿春風一吹便滿地芬芳，一夜之間，Ｔ台、秀場、街頭巷尾，闊腿褲便獨領風騷了。我也跟風買了好幾條，薄的、白色的、黑色的、絲綢的、化纖的、麻質的；總之，春夏秋冬，一種誓與闊腿褲為伍的架勢。

去歲盛夏，舉家搬遷，把衣物間裡的所有衣物鞋子全部翻尋出來，準備斷捨離。在一個二十多年前出國時帶的紅色箱子裡，發現了一條闊腿褲；黑白色的格子圖案，密實的薄呢子質地，時光隧道把我帶回到遙遠的年代。

上世紀九○年代中期，闊褲腿曾經在故國大地上流行過，那些年的街頭巷尾還有一間間的裁縫鋪，這條闊腿褲應該是在京城海淀五道口的一家裁縫鋪做的。那時清華園裡也是有裁縫鋪的，只是同事們都說五道口裁縫的裁剪技術更甚一籌，才會捨近求遠。那塊布料不記得是在哪裡買的，或許是在長安商場吧，那時很年輕，風華正茂，為一條心儀的褲子可以騎車跑遍北京 城。

眼前鋪開的這條闊腿褲，長及小腿肚，質地好，顏色依舊鮮明，樣式也不失時尚。剛出國旅居加拿大 時，家常衣著，搭配一件自己編織的黑色短款毛衣，後來移居到了四季如夏的南德州 ，便被束之高閣了。

一晃二十多年過去了，已然忘記，此次搬遷翻尋出來，撫摸一遍，回憶一番，再把它折疊好，放進與它相伴二十多年的紅色箱子。下一次再次打開它，又不知什麼時候了。

一條穿越二十多年的闊腿褲，卻也因此想明白了何為時尚；說到底，時尚即時代潮流，沒有新穎而言，只是重複罷了。時光流逝不會回頭，而時尚卻如一枚陀螺，旋轉著經歷歲月輪迴。