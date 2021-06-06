小時候母親跟我們講當年的故事，最神奇的就是曾經「受俘」的經歷。

抗日戰爭期間，母親的老家山東是淪陷區，日軍部隊主要駐紮在大城市，對鄉村的控制力有未逮，於是變成了日偽軍、土匪和游擊隊出沒的三不管；而游擊隊還分兩種，一個是打著國民黨 政府的旗號，另一個則是俗稱土八路的共產黨隊伍。

出事那天，母親在縣城讀的高中放假，母親走山間小路回鄉下老家，走著走著竟然就碰上了一股游擊隊；游擊隊員打量著這個小姑娘，一沒有裹小腳，二則穿著白襪黑鞋頭上還別著髮飾，一副「新知識青年」的樣子，說一定是土八路派來打探情報的，母親就這樣成了「俘虜」。

當時我的外祖父是一位傳教士，因為有接觸到西方文化，所以思想比較開放；雖然那時候早已經是民國時期，但是在落後封閉的鄉村，女孩子從小就裹小腳的還大有人在。母親在家風的薰陶下並沒有裹，穿著打扮也略為新穎，想不到就這樣被誤認為左傾的「新青年」。

母親說，她當時並沒有被五花大綁，也沒挨打，一個弱女子在鄉村小路也沒地方逃，一個小兵還遞來一根草繩，另一頭繫著一隻小毛驢，叫母親牽著走。就這樣翻山越嶺走到天黑，部隊駐紮下來，把母親關在小屋裡，但也給飯吃，然後隊長就來問話了：「妳叫什麼名字？是哪裡人？」在當時交通閉塞的鄉野，一個村莊住的大都是同姓的族人，問兩句就摸清楚底細了，外地人或鄉音不對，馬上就會漏了餡。

母親唯唯諾諾答說是王家村人，父母親是誰，是在縣城讀書返家的路上。隊長一聽：「妳是王家村人。那有個王某某妳可知道？」母親答說聽過，是個遠房親戚，但他不住在村裡，所以印象中沒見過面。隊長把臉湊近了說：「那妳看看我是誰？」母親早已嚇破膽，脫口：「你是土匪，我不認識你。」隊長聽了說：「唉唷。妳再看仔細點，我就是妳的王大叔啊！」

竟然是親戚，接下來就好辦；隊長安慰母親好好休息一晚，明一早會叫個槍兵護送母親回家，到了早上還送來幾個窩窩頭說在路上吃，還特別交代母親：「妳回到家千萬不要說在這裡看到我啊。」母親解釋，在那個兵荒馬亂的時代，補給不上，游擊隊不管打著誰的旗號，白天都說是在抗日，但一到夜晚就四處流竄打家劫舍，行徑和土匪無異。隊長叫母親別去嚷嚷，是要給他留個面子。

就這樣母親逃過一劫安全回到家，抗日戰爭結束後國共戰爭又起，一九四九年新中國 成立，外祖父因為是傳教士，連同五、六個族人全給扔進了井裡。隔年母親哭別了外祖母，混到路條，輾轉從青島搭火車到了香港，再轉赴台灣 找到先前入台的家父，生下我們有了這一家。

我問母親那救命恩人王隊長呢？母親答最後一次聽到他的消息是新中國建立後，王隊長被叫去「改造」，再也沒回來。