金陵十二釵郵票 人物鮮活 故事經典

金陵十二釵套票。

一部《紅樓夢》為中華文化留下寶貴的財富。它擁有的文學藝術和思想價值，所涵蓋的人文歷史和社會現象都具有影響力；就連小小的郵票，也彰顯出這部古典文學燦爛多彩的魅力。

我收藏了一套1981年發行的《金陵十二釵特種郵票》。郵票背景潔白，水墨著色鮮亮，人物身形精巧，畫面玲瓏傳神，郵票圖序和圖名為：1. 黛玉葬花，2. 寶釵撲蝶，3.元春省親，4. 迎春誦經，5. 探春結社，6. 惜春構圖，7. 湘雲拾麟，8. 李紈課子，9. 鳳姐設局，10.巧姐避禍，11. 可卿春閑，12. 妙玉奉茶。

金陵十二釵是《紅樓夢》裡的人物，圍繞每個人物，書中都有精采感人的描敘。我試著依金陵十二釵郵票和圖名，來淺析其中具有代表性的人物與故事。

黛玉葬花。

黛玉葬花

《黛玉葬花》是《紅樓夢》中的經典情節。林黛玉憐惜花，她覺得落花放入花囊埋在土裡最乾淨。書中描繪淒美感人，讀來為之動情。林黛玉被冠名金陵十二金釵之首，不僅是她的美貌和才華，更因為她與男主賈寶玉的那分友情、親情和愛情。林黛玉短暫一生最大的遺憾是與賈寶玉的情緣未了。

《黛玉葬花》郵票圖名選自《紅樓夢》第27回〈滴翠亭楊妃戲彩蝶，埋香塚飛燕泣殘紅〉中《獨倚花鋤淚暗灑，灑上空枝見血痕》的詩句。畫面中，林黛玉雙手扶花鋤小憩，周邊粉色桃花落英繽紛；黛玉秀逸瀟灑，一身素衣，衣裙飄動，弱柳扶風，表現出特有氣質。書中《黛玉葬花》情節與對話，是賈寶玉和林黛玉情感交流與情感昇華的重頭戲。《儂今葬花人笑癡，他年葬儂知是誰？一朝春盡紅顏老，花落人亡兩不知！》這首淒清的《葬花吟》不僅慟倒寶玉，更是憐花哀音之最。雖說林黛玉是小說中虛構的人物，但她已走入人們的生活，對世人有很大的影響力和感染力。

元春省親。

元春省親

《元春省親》郵票圖案選用《紅樓夢》第18回〈林黛玉誤剪香袋囊，賈元春歸省慶元宵〉。賈元春是貴妃，因她使賈家成了皇親國戚；元妃對於賈府來說，其身分和地位非常重要，更是賈家的政治靠山。

元春入宮後，被晉封鳳藻宮尚書，加封賢德妃。皇上恩准正月十五元宵節省親，賈府為她興建了一所省親別院。别院裡的亭台軒館名稱、門庭對聯大都是其弟賈寶玉所題。之所以由寶玉來提名，是為了取悦元妃。因為他們姊弟關係親密，寶玉又是元春教出來的緣故吧！新建的省親别院只留正門没有起名，也未掛匾额，待元妃來赐名。元宵節傍晚，元妃在眾人陪同下，遊幸別院，之後命傳筆硯伺候，親搦湘管，元妃寫下一首七絕題大觀園：《銜山抱水建來精，多少工夫築始成。天上人間諸景備，芳園應錫大觀名。》

至此，大觀園賜名已畢。大觀園不僅是迎接元妃省親的別墅，後來也成為金釵們活動的大舞台。大觀園不僅是賈府裡的園中園，也成為中國 苑囿中的經典。更重要的在於「大觀園」三個字的賜名，把中國的文字和文學典故與建築物完美地相結合，展現出中國林園的文化底蘊與富有靈性。

探春結社。

探春結社

《探春結社》郵票圖名源自《紅樓夢》第37回《秋爽齋偶結海棠社，蘅蕪苑夜擬菊花題》的情節。該章回掀開了200多年前大觀園裡是如何進行文化活動的面紗。

書中描述賈探春提議大觀園中有文采的人應組成詩社，身為秋爽齋之主的探春以下帖方式邀請賈寶玉商討吟社成立之事。林黛玉、薛寶釵、李紈、賈迎春、賈惜春也聚會到秋爽齋。林黛玉建議要辦詩社，詩人應有别號，彼此稱呼則雅。大家七嘴八舌，相互調侃中，定下李紈是「稻香老農」，探春是「蕉下客」，林黛玉是「瀟湘妃子」， 薛寶釵是「蘅蕪君」，金釵們給賈寶玉取了三個别號「無事忙」、「絳洞花主」、「富貴閒人」，最終寶玉還是用了「怡紅公子」，迎春是「菱洲」，惜春是「藕榭」，初期詩社成員七人。因為第一次結社詠的是海棠，故詩社起名「海棠詩社」，不善作詩的李紈自薦當社長，詩社設在她家稻香村，迎春和惜春擔任副社長，定下每月初二和十六在稻香雅集。

郵票圖名《探春結社》，我想應該是郵票設計者經過一番推敲後，才將探春選入這一主題的。因為探春不僅是詩社的發起者，而且也是大觀園文化藝術活動的熱心組織者。郵票圖案表現出探春沉思默念的瞬間和《才自清明志自高》的氣質。詩社的成立，顯示了金釵們的高雅情趣和青春活力，也為大觀園增添了生機。

《紅樓夢》裡的「海棠詩社」對當代的人影響很大。現在由於微信 的普及，愛好文學和詩歌的人們組成了詩友群。大家學習模仿大觀園的海棠詩社，為各自的詩社起上儒雅的名字，有的詩友也為自己起了詩人別號，詩社還設立了社長和副社長，還有主編和編輯部。可見，《探春結社》不僅是為了大觀園裡的姊妹們，它的影響力也延續至今。

李紈課子。

李紈課子

中國古代有孟母三遷、岳母刺字、畫荻教子、陶母退魚四大賢母教子的典故，郵票《李紈課子》的問世，讓人們從不同角度了解到一個母親對孩子的啟蒙教育 。

《李紈課子》郵票圖案與圖名選用《紅樓夢》李紈督教兒子賈蘭讀書的情景。畫面中李紈身著黑裙灰衣衫，彎著腰，一隻手扶著幼子肩膀，慈愛之情溢於言表；一隻手指著書，在提示要點。年幼的賈蘭也懂得母親良苦，筆直站立，恭恭敬敬地聽母親教誨。畫面表露出一個慈母對孩子教育用心，期待兒子將來蟾宮折桂。

李紈是榮國府長孫賈珠之妻；賈珠夭亡，倖存一子，取名賈蘭。李紈年輕守寡，在侯門似海的賈府，她衣著簡樸，謹言慎行，鮮有介入是非爭端。李紈把精力用到對兒子的啟蒙教育上，不僅督促賈蘭讀四書五經聖賢書，為科舉考試做案頭準備，還安排他習武。

功夫不負有心人，在李紈苦心教育下，用功的賈蘭考中第130名舉人。李紈心下喜歡，苦盡甜來。後有老仙翁說：「榮寧兩府，將來蘭桂齊芳。」這裡的「蘭」字，暗指已中鄉榜的賈蘭。金陵十二釵正冊李紈判詞：《桃李春風結子完，到頭誰似一盆蘭。如冰水好空相妒，狂與他人作笑談。》第二句《到頭誰似一盆蘭》是指賈蘭，這句說在賈府的末代子孫中，誰也比不上賈蘭有出息，賈蘭爵祿高登，做母親的也會榮耀顯貴。

鳳姐設局。

鳳姐設局

看過《紅樓夢》的讀者，對十二金釵之一的王熙鳳都不陌生，她是賈府裡掌權人物。鳳姐精明能幹、刁鑽狡黠、陰險毒辣、霸道弄權的性格，在書中描寫的淋漓盡致。郵票《鳳姐設局》描繪出王熙鳳側目瞅了一眼賈瑞的瞬間。一雙丹鳳眼露出殺機的同時，也萌生設局置賈瑞於死地的念頭。

《鳳姐設局》郵票圖名，出自第11回《慶壽辰寧府排家宴，見熙鳳賈瑞起淫心》和第12回《王熙鳳毒設相思局 ，賈天祥正照風月鑑》中的故事情節，王熙鳳在設局謀害賈瑞時，使用了連環計。

謀定而後動。鳳姐被垂涎她的賈瑞在花園圖謀不良糾纏時，內心憤怒，覺得被侮辱了，但是她還是採取了欲擒故縱，先穩住對方，對賈瑞假意含笑，應付幾句，趁機脫離尷尬境地。同時已看出賈瑞有非分妄想之後，鳳姐已開始運籌設局。

第一計：笑裡藏刀。不知罪孽深重的賈瑞，前日在甯國府花園未得手，又找機會來到鳳姐家裡，勾引挑逗鳳姐。早有準備的鳳姐，滿臉陪笑，甜言蜜語卻腹中藏劍，她讓賈瑞晚上在榮國府西邊穿堂等她，叫他進入設計好的圈套。結果賈瑞在臘月的寒夜苦苦等到次日天明。

第二計：掘坑待虎。第一次「約會」未成，癡心妄想的賈瑞不知是鳳姐捉弄他，又迫不及待來糾纏鳳姐。鳳姐知其心切，再密約他到西邊的空屋。賈瑞前心猶是未改，未察覺是鳳姐布下的陷阱，內心歡喜，甘願再度赴約。

第三計：金蟬脫殼與連環計並用。是夜，賈瑞來到空屋，沒想到鳳姐用了個脫身計，在此處點兵派將，設下埋伏。不僅讓賈蓉、賈嗇二人捉弄賈瑞，還脅迫他寫下一張50兩銀子欠契，真是「賠了面子又折了銀子。」半夜三更，賈瑞身披屎尿狼狽返回了家。

困入險境卻不能自拔，接二連三的精神折磨和肉體打擊，再加之相思尚且難禁，又有債務壓身，氣息奄奄的賈瑞癱倒不起。不多久，在自家床榻手拿「風月寶鑑」銅鏡，一命嗚呼了！

刨析《鳳姐設局》裡的故事，情節起伏變化，暗藏玄機；對王熙鳳人物刻畫和描寫的精采，是《紅樓夢》中值得深讀回味的章回。

顰笑黛眉 命運多舛

金陵十二釵郵票裡的人物個個鮮活，她們顰笑黛眉，情絲滴淚，命運多舛，緣盡悲聲，一個圖名就是一個經典故事。這套特種郵票通過對十二金釵坐、立、躬、蹲等形態的描畫，表現出不同人物鮮明的性格特徵，藝術效果佳，是郵票設計中的上品。端視著郵票裡金釵裙衫頭飾，手拿紙筆書扇，腰間玲瓏玉佩，妙齡倩姿婀娜，更覺十二金釵可愛動人，可惜她們都已消逝在歷史的長河中。

「三個女人一台戲，十二金釵一部劇。」曹雪芹筆下的十二釵聚集甯榮二府，演義出一部歷史和家族的大悲劇。這不僅在中國古代和近現代的文學作品裡，就連世界文學著作中，似乎也找不到在同一時間和地點，描寫如此別具聲色十二位女子的作品。唯有《紅樓夢》留下千古絕唱的金陵十二釵。

時隔多年，再捧讀《紅樓夢》，讀到第120回最後四句詩：《說到心酸處，荒唐愈可悲。由來同一夢，休笑世人癡！》我心中也是莫大感歎。世人癡，有人愛讀《紅樓夢》，有學者研究紅學，也有人珍藏金陵十二釵郵票。再癡，都癡不過曹雪芹。他嘔心瀝血十餘年，辛勞凝聚成一部皇皇巨著，真是《滿紙荒唐言，一把辛酸淚，都云作者癡，誰知其中味！》