我說的「發火」，並不指人發脾氣，而是點燃火，也叫「生火」。一百七十萬年前，古人用石頭、鐵片、火鐮、鑽木等原始方式取火，直到現在高科技的電子生火，是文明的一大進步。回憶從前百姓廚房裡的灶膛發火，也有著時代步伐的烙印。

在五、六○年代以前，老一輩人幾乎都經歷過廚房裡灶膛發火。我念小學時，就開始跟著母親轉鍋台灶台，每次做飯前，母親習慣大聲喊著：「發火吶，搞飯啦。」我就在磚泥砌的灶膛裡，用火鉗架起劈成小條塊的乾柴，然後畫燃一根洋火，點燃搓捲好的紙媒子，再小心伸進灶膛，燃燒裡面的細乾柴。冬天空氣濕，畫了四、五根洋火，又不斷吹紙媒子，柴火還是沒點燃，難免要心痛多畫掉了幾根洋火。

如果遇到和兄弟妹妹早晨上學炒剩飯，發不燃灶火，會急出一身汗。那時小街還沒有早餐店，我們就乾脆用鐵飯盒帶一碗冷飯剩菜去學校，放到學校廚房的大灶膛口旁邊，用長把鐵鏟拔出一堆火屎帶紅灰，堆積在飯盒旁加熱。當年居民的大廚房裡擺放十多戶灶膛，同時做飯發火時，哪家灶膛裡的火先發燃，大家都會拿著細柴去接火種。

後來有了木電鋸，不知是誰發現用鋸木灰助燃發火的竅門，周日很多人就挑著籮筐去木工廠排隊，挑鋸木灰回家。發火前，在灶膛底墊一層曬乾的鋸木灰，上面再放幾根乾細柴，那些底層的鋸木灰一下就燃了。

此外，年集市上有油柴賣，有的柴擔上掛著幾小把油紅透亮的油柴，是老松樹疙瘩位置凝結的松油柴；發火時只要畫燃洋火，一點就燃。當年買一擔八十斤的松柴塊只要一元二角錢，卻只能買五斤松油柴，有錢的家庭才捨得買來做灶膛發火，多數人家還是在灶膛之間相互接火種。

到了六○年代初，家庭住戶按人口供應生活用的散煤，廚房裡開始燒煤，發火又成了一大難題。有的要在煤爐子最下層放一些劈碎的小塊柴，用洋火點燃，再放一點小塊木炭，不停搧風；直到木炭點燃，馬上把做好的藕煤放進爐子，再繼續搧風進去，直到最底下的藕煤燒得半紅，才算發火完成。

當年灶膛「發火」的笨辦法，都是婆婆媽媽的灶台小事，但在那困境中，民間百姓不斷創新，也總算是時代一步步前進吧。