《老照片說故事》兩張全家福

一九五九年作者一家合影。

這兩張相隔六年的全家福，分別攝於一九五九年和一九六五年，大哥和二哥入伍從軍前。一九五九年，大哥到浙江海軍航空兵部隊服役，全家拍了第一張全家福，照片上的父母和我們，個個紅光滿面，尤其是父親的富態，大概是一生中的高峰。一九六五年，二哥應徵召到海南海軍航空兵部隊服役，全家留下第二張全家福。對照第一張照片，每個人彷彿洩氣的皮球，特別是父親，兩眼深陷，與六年前的樣子判若兩人，這就是飢餓留給我們的紀念。

在我童年和少年的記憶中，永遠抹不掉的大概就是飢餓。中國 那次至今讓人刻骨銘心的饑荒，稱為叫「三年自然災害」；一九五九年，我十歲，上小學四年級，大哥入伍後不久，大饑荒便接踵而來，飢餓之感開始強烈地襲擊我們。

食品空前短缺，糧店和菜場成了人們最關注的地方。雖然什麼都要票證，仍然到處都是長隊；一個破菜籃、一塊碎磚頭代表一個排隊者，分身乏術的主婦們只能將孩子帶來充數。物質的貧乏到了空前的地步，人們動足腦筋設法填飽肚子，以前被丟棄的花菜葉子也成了餐桌上的佳肴。餓慌了的人們開始與畜牲爭食，餵豬的豆腐渣用來餵人；商店裡空空如也，食品店除了配給的廉價糕餅，也有價格高達五元、十元的「高級餅」，但這樣相當於當時一個工人三分之一月工資的「享受」，幾乎無人敢嘗。

米店門可羅雀，人們精心計算著全家人的定量下鍋，但一到每月的二十六日，米店又排起長隊，因為孩子多的家庭免不了「寅吃卯糧」，所以政府規定每月二十六日起可以購買下月的定量。家庭主婦們交流著如何用最少的米做出最多的飯，報章上也在介紹怎樣提高米的「漲性」。一旦米店裡來了「漲性」好的秈米，主婦們就會口耳相傳，不一會兒，米店門前就會出現「長龍見首不見尾」的壯觀景象。

十多歲的我每天嚮往著的是「下一頓飯」，儘管餐桌上根本不會有什麽佳肴，用麵粉加些剁碎的青菜葉做成的「麵糊糊」是家常便飯；有時候母親會用麵粉和菜葉做成「菜圓子」。不過在我看來，只要能填飽肚子的東西都充滿誘惑。

初中時，我們自帶飯盒在學校蒸飯，學校老師在每個飯盒上編號。每天中午最後一節課後，由每班的值日生到食堂蒸飯處領取飯盒；往往剛進教室，便被一擁而上的同學「認領一空」。這些飯盒中，有的是剩飯剩菜，有的是加了酵母的麵糰，但大家吃得津津有味，沒有人在乎、更沒有人攀比各自飯食的檔次，因為生活的艱難，沒有人倖免。

一九六五年，饑荒雖已過去，然物質仍然匱乏，飢餓的恐慌猶存。翻閱舊相冊，每每看到這兩張全家福，總會為過去的歲月唏噓感嘆。