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買票難

周梅

九○年代，飛機的價格昂貴，百姓一般不敢問津，且高速公路還不像現在這樣四通八達，人們出行的方式大多首選鐵路。但鐵路運能和運量的矛盾，也造成了火車票的「一票難求」。

當時我在鐵路天津站工作，乘車難、買票難的情景至今仍深植腦海。在售票大廳幾十個窗口，每個窗口前都是蜿蜒長龍；旅客們排隊幾個小時不敢喝水、不敢如廁；有的實行輪換制，有的甚至鋪上被褥，躺在冰冷的地上。

這條「長龍」短則排到售票大廳的入口，長則排到距離車站二里地的海河岸邊上。為了一張票，他們不惜千辛萬苦，即便如此，歸心似箭的人們可不是個個都能如願以償。

一九九二年春節前，我在大廳維持秩序。那是個北風呼嘯的早上，大廳裡一對中年夫妻在不斷地徘徊，滿眼急切。女的向著過往的人反覆說：「我排了三個小時的隊沒能買著票，誰有去鄭州的票，沒座也行，我媽病危，我要馬上返回。」但無人應答。繼而她又跑到退票口，對來退票的人逐一詢問，「有誰退鄭州的票？」唯一的希望又破滅了。

女人坐在地上放聲大哭，男人一邊勸，一邊目光搜索著每個退票的人。他們眼中透出的焦灼、無助，讓我的心揪得緊緊的。或許，這張車票真的成了阻斷母女見最後一面的屏障？我當時想，假如我能變出一張火車票多好，可我也是愛莫能助。一張小小的火車票對旅客來講，或是萬水千山，或是咫尺天涯，甚至是一輩子的遺憾。

買票難，也給倒賣車票的「黃牛黨」可乘之機。黃牛黨組成一個利益團伙，有的負責買票，有的負責賣票，還有負責人詢問推銷；他們從窗口購票後，以高出原價幾倍、幾十倍的價格再次出售，即使這樣仍然「生意火爆」。他們賺得盆滿缽滿，卻苦了急於出行的旅客。

時代在前行，無論購票環境、渠道都發生翻天覆地的變化；手機App等，凡是有電腦、能上網的地方都能買車票，還能透過電話訂票、自助售票機購票、窗口購票等方式完成，全國各個車站排長龍購票的現象早已不見了蹤影。實名制購票制也使倒賣車票的黃牛黨無用武之地。

一張小小的火車票，牽動著萬人的心。從徹夜排隊到動動手指，從擁擠的綠皮車到寬敞的「復興號」，小小車票，方寸之間，承載著無數遊子對故鄉的眷戀，見證著中國鐵路的巨大變遷。

除買票方便快捷外，旅客進站也方便多多，旅客可持身分證或「刷臉」進站。時速三百五十公里的「臥地飛行」， 使得距離在二千公里的兩座城市，一天時間就可到達，「千里江陵一日還」早已不是夢想，「買票難」也逐漸成為一個時代的記憶。

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