梅開二度憶延中（下）

成本約三千零四十元，買後捂了三個月左右，賣出後扣去政府收繳的印花稅等，純獲利一萬多元，我一下成了當時社會上人人羨艷的「萬元戶」。當時在上海的大學任講師、在醫院當醫師，或在大學圖書館任館員等，其頭銜都叫「中級職稱」，月薪才一百○二元。我當年也享受這種級別待遇，所以炒股賺了一萬元，等於八年工資，得意忘形是可以想見的。

延中在二月八日股價 放開後曾漲到三百八十元，但這也凝固成它的歷史最高價，從此儘管有漲有跌，卻再也沒能創出新高；後來，因上海和深圳兩地股市全面放開股價，又大批擴充新股，各省市股民爭相開戶，證券 公司門庭若市，人山人海，全民炒股風起雲湧。物以稀為貴，物因多而賤，延中不再紅。但此公司經營多樣化，從房地產到淨水器都有涉足，業績一直穩步成長，不斷為股東帶來豐厚回報，實乃老八股中的傳奇股，在上海灘口碑甚好。

一九九四年十月我來美國前，又買了幾十股延中，當時上證指數從歷史最高的一五三六點一路緩跌到僅僅三百八十點。已忘記延中每股的準確買入價，記得好像是幾十元，買入後即被下跌套牢，但我深信此股既能為我挖到「第一桶金」，實在是自己人生路上的「福股」，理應再持有它，權當一種紀念品，不是很有意義嗎？相信好股票 最終會有好回報，幾年後回國，說不定延中又會給我帶來驚喜哩。

二十一世紀初，我回滬探親時才發現：帳戶上的延中已「失蹤」，但總金額卻是一萬多元。怎麼回事？我大吃一驚，還以為有人盜用我帳戶呢。一打聽，證券公司告訴我：延中股份公司已被北大方正集團高價收購，我的所有股票都以相應價格賣出了，所以是賺了一筆。原來如此，誰不希望自己的股票被高價買走呢？延中果然不負我望，又提來第二桶金。誰說福無雙至，延中可說是梅開二度！

在幾千家中國上市股票的歷史進程中，延中股票早已消失無影，就像幾十年前國人引為時髦的通訊機器「大哥大」一樣，在如今的智慧手機用戶眼裡已成奇怪的骨董，但它昔日的榮耀和延中股票一樣，卻在歷史的博物館裡占據一角，永不退場。

有一年回國，時值深秋，我經過上海某證券公司大樓，只見門可羅雀，大廳裡看客稀少，牆上電子熒屏一片翠綠，可知當日Ａ股又呈跌勢，不禁回想起當年此地股民擁擠看盤，市聲喧嘩的熱鬧情景。今非昔比，觸景生思。

➤➤➤梅開二度憶延中（上）