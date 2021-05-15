曾經去成都，在街上發現有家「打平伙菜館」，後來在網上又看到一個「打平伙網站」；打平伙是指平民百姓幾個人湊錢，平日在一起吃一頓、樂一樂的行為，竟然成社會商業的招牌，顯得隨意親切感。於是想起年輕時，同兄弟們打平伙的趣事。

六○年代末，我從教師崗位下放到一家化肥廠，那年到車間思想改造的，還有幾個廠領導和技術員；他們中有走資本主義道路的，有臭知識分子、工程師等。

一天剛下班，外號「毛老三」的年輕工人大聲喊：「喂，明天星期日，願意吃鴨子打平伙的快來交錢。」那時，工人們下了班沒有電視看，也沒有什麼娛樂活動，休息日就去小溪裡釣魚 ，夜裡上山放套捉山兔、打野狗等野味，有了收穫，邀一夥同伴，買些配料、幾瓶酒，炒一大鍋打平伙。周日打鴨子平伙是最美的聚餐。當年糧油豬肉要定量供應，很多副食也要票證。工廠位於山鎮，不到趕集日，我們可以到山民家去買鴨子，那是放養在田間的水鴨，山民叫米鴨，肉特別香嫩。

那天，報名打平伙的有十二個人，其中有四位廠領導，包括我這位下放改造的教師。報名收錢的毛老三對於我們這夥有問題的人，是同意還是不同意？他拿著鋼筆和紙懸在空中猶豫了。一位曾經打過游擊的東北佬，亮著喉門說：「幹啥不同意？咱們下來就是改造思想的，工人打平伙，我們也要夥，火火熱熱不就結合了嗎？」

旁邊幾位領導笑得開心。那位下車間的黃廠長，是管生產的官，文革幾年來下到生產一線檢查；他也是一口北方口音說：「咱們廠的化肥從沒停過產，哪有什麼資本主義路，今天打平伙，我們也要參加。」車間主任早在一旁看清一切，他重重地拍了毛老三一肩，大聲說：「登記，登記，歡迎來鍛鍊的領導參加我們的打平伙。」幾位領導一聽刪除了「改造」二字，激動得微笑點頭。

那一餐平伙，每人交了六毛錢，當年買只三斤重的鴨子只要七角五分錢，一斤私人的高價豬肉二元五角，憑票供應的豬肉只要六角五分一斤。我們選了三位會做菜的人，幾位領導爭著殺鴨、拔毛、燒火，在一位家屬廚房裡忙碌起來，其他的人就在屋前的院子裡打著撲克玩。三隻鴨子兩斤豬肉放了三斤多青紅辣椒、一斤紫薑，還有甜麵醬，炒鴨的一斤茶油是電焊工周師傅拿來的兩個月高溫 補貼油，滿屋院一片鴨肉香。

兩張併攏的四方飯桌上，擺著一個大酒壺，從壺嘴裡散發出的酒香，有一股淡淡的苦味和燒糊了的酒氣；那年買白酒要票，正巧那天周日，廠裡那小副食店，進了一缸不要票證的紅薯酒，一角二斤。還進了一箱不要菸票的「經濟牌」香菸，八分錢一包，抽起來苦辣。喝酒的夥伴們感覺酒有些辣喉難嚥，但鍋裡的湘西特色鴨滋味太美，大家還是接而連三地抿酒奏興，並慢慢地開始划起酒拳，高喊著「兄弟好啊，哥們好啊，四季發財，五子登科……」。院裡沸騰著，氣氛愈來愈熱鬧，我和那幾位思想改造的領導們早就忘乎所以，醉入兄弟的說笑之中。

沒想到，後來在一次批判大會上沒點名的說：「有的人不分階級路線，在一起打平伙吃吃喝喝……」又後來，領導們官復原位了，那天黃廠長喚毛老三說：「明天周日，邀上你們那些夥伴，吃頓鴨子打平伙，你要平均收錢呵。」毛老三說：「收什麼錢，人逢喜事，歸你一個出吧。」黃廠長笑說：「你忘了，打平伙就是要平等相待呵。」接而又揮手說：「好好好，錢我一個出吧。」

我們當年的打平伙，何止是飽餐一頓？打平伙中我們解除生活中的憂愁，體味到人情和諧相處的珍貴。如今，人民生活水平提高了，都到餐店酒家去享受，誰還湊錢打平伙呢？但我不會忘記打平伙的這件趣事。