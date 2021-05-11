在無電力照明的年代，農民都是日出而作日落而息，在漫漫長夜總是幻想留住白天的光明，因此，古代農民就利用油燈或蠟燭照明，在夜裡能繼續幹活娛樂。

我青少年時期也是在農村生活，那是一九五○年前後，電廠凋零、電網癱瘓、電源結構單一化，農村或大多數城鎮都嚴重缺電；較富有的家庭用煤油燈照明，窮人只能點桐油燈。為了節省，鄉民們提早晚膳，盡可能在黑夜來臨前，去餵一次豬，安頓好家禽，還有老黃牛吃的飼料要備足。如必須上茅廁，劃支火柴點燃松明來照明。

在城市，照明用電力也嚴重不足，入夜時街邊燈光昏暗，大街小巷非節日期間，嚴禁使用霓虹燈等廣告燈飾。政府機構和居民照明用的電燈泡多在25到40瓦之間，很難買到60瓦以上燈泡，還禁用電爐、電熨斗。

工業用電也供不應求，被迫實行分區停電、嚴重時每周只能開工四天。同時居民夜間照明也常遭停電波及，學生晚上做功課、家庭趕夜工只能靠煤油燈、手電筒和蠟燭照明，或被迫停止。

停電後，大片城區烏燈黑火，上下樓梯或上街發生意外、跌倒者不少。馬路上行進的無軌電車悄然停在原地，動彈不得，停電區域由光明變黑暗，街道上的響聲逐漸變得寂靜。停電的夜晚，不少歹徒趁黑夜掩護作案，闖入民宅、商店盜竊，甚至趁亂調戲婦女。街上的自行車摸黑通行，不時發生互撞事故。這時候煤油供應商店、五金電器店門前就排起長龍，民眾買煤油、手電筒、電池。

由於分區停電，影響城市工業生產不能按期完成生產指標，城中百貨公司、娛樂場所、酒樓茶室被迫停業，國家財政稅收損失嚴重。此外，對醫院搶救病人也極為不利，我也親身經歷在緊急開喉手術中停電的慘劇。

幸好，病童並非病情危重，又有熟練的護士長迅速點燃備用的煤油燈，並立即召集四名護士支援。兩名護士持長型手電筒照射手術區，保證手術繼續進行，另一護士持手電筒做室內機動照明，餘下的一名護士把備用的手動負壓吸引器迅速調好，切開氣管即刻吸痰，快速解除呼吸困難，完成搶救。

那時醫院、百貨公司、電影院 、國營大廠企業、省市鐵路、公路運輸樞紐等機關團體，都千方百計購買高效柴油發電機，以備不時之需。各單位增加值班電工，一遇到停電，即時恢復供電，解除後顧之憂。

現在城市燈光璀璨，晚上如白晝，因為開發各種電力資源，使電力供應比過去增多幾十倍，但城市人口也相應增加十倍，如居民家裡普遍使用冰箱、冷氣、洗衣機等電器，加上工業化用電、城市公共設施用電等，讓新建發電設備仍跟不上需求，因此停電同樣可能發生，只是頻率極少。

不過現在停電，影響比以往嚴重。且不講工農業損失，就居民生活而言，不僅斷水斷電，高層的住戶還沒有電梯通行，再遇夏天高溫 無冷氣供應，就更是雪上加霜。