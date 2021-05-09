媽媽有七個女兒，但是有五個女兒在爸媽省吃儉用及向人借高利貸下，順利地出國求學，後來就在新大陸美國 成家立業，鮮少回國，一家人團聚的日子實在不多。

媽媽老年時，因爸爸先走，他們鰜鰈情深，媽媽一時間無法接受這個殘酷的打擊而哀傷不已，不久得了「重度憂鬱症」。在美國的妹妹們商量好，排好時間表大家輪流回台看顧媽媽，讓她老人家感覺永遠都有孩子在身邊陪伴著。

因為媽媽七○多歲時肝功能不好，有肝腦病變，常常會有電解質（鈉或鉀離子）不平衡而造成肝昏迷的情況，必須立即送醫急救。以往有好幾次當醫生告訴我們，媽媽上了年紀，可能時日不多了；但是求生意志堅強的媽媽，每次都配合醫生的搶救，在鬼門關前走了好幾回，仍奇蹟似地被搶救了回來。

但二○一九年五月六日，先生和我返台給媽媽過母親節，當我們一大早由美返抵國門，就接到住在台灣 的五妹電話，說媽媽呼吸不順暢，養老院 已將媽媽送往榮總救治。我憂心如焚地叫計程車司機加快速度，直撲醫院去照顧媽媽。

媽媽得的是老人最易致命的肺炎，我和先生及五妹不敢掉以輕心，每日陪伴在媽媽身邊。當媽媽神智漸漸不清時，我總是背著她暗自哭泣，並向上蒼祈求保佑媽媽早日恢復健康。

但是誰也沒有想到，媽媽因在餵食時又嗆到，再次感染「吸入性肺炎」。當醫生告訴我們，因媽媽上了年紀，器官功能漸漸衰竭，可能時日已不多，要我們心裡有準備。我難過得日夜守著媽媽，珍惜能與她在一起的分分秒秒。

因為媽媽是虔誠的佛教徒，我們家人即為她晝夜不停地誦經念佛，姊妹也陸續從海外回台。雖然懷著沉痛的哀思守候著媽媽，但大家都說好要忍住哀泣，對媽媽獻上一路好走的祝福，好請她放下對我們姊妹及世上一切罣礙，早日到天上與親愛的爸爸永遠快樂地在一起。

媽媽在眾親人守護下，安詳地走了。巧的是十天前，我們剛陪她在病榻前過了母親節。那時又有誰知道，她即將走完人生，跟我們訣別呢？那年的母親節，我和五妹、二娃拿著紅色康乃馨與媽媽在醫院的病床前合照，竟然牢牢刻在我的心版上，成了我與她度過最後一個母親節的珍貴印記。

記得小時媽媽常說：「我們應該以有個健康長壽的媽媽，而能戴上紅色康乃馨為榮！」如今每當我想起這句話時，心裡總是難過得想著：以後我們再也沒有媽媽了！我永遠也不會聽到媽媽親切的呼喚「我的胖兒呀！」今後我們天人永隔，只能在夢中相會。