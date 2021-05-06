台灣的兵役制度，男的有服兵役義務，大専學生畢業後服役，除特別規定如體格不及格等，一般人都須服預備軍官役。我當時在陸軍軍官學校服預備軍官役一年，畢業成為後備軍人。

經考試院特種考試及格，政府分發就業 ，派我到嘉義縣政府工作，當然有關係的可找到台北市附近工作；我一方面沒有人事關係，一方面配合蔣經國的人才下鄉政策，就在嘉義朴子鎮東石地政事務所，文官委任四級，留下來當官了。

沒幾個月，台北同學來信說，很多同學接到召集令繼續服役，問我有沒有收到，我很慶幸沒有收到，還是做老百姓。接到召集令的同學，都到軍中外語學校受訓，畢業後擔任美軍顧問團翻譯。次年，我辭了嘉義縣政府工作，到台北就業。戶籍移到台北，我這個後備軍人由台北團管區管理。

在台北幾年中，每隔幾個月就有一次點名召集，由台北團管區通知某月某日周六下午一時，在某某學校操場集合點名。屆時被召集的後備軍人就去報到，沒有事就點名，立正、稍息、動動手腳、聽長官官樣文章、訓話、解散回家。我軍校畢業是一九五四年，到了一九六一年二月突然接到教育 召集命令，赴台中烏日成功嶺報到，軍令如山，不得不去。

到了成功嶺才知道，這次召集的是預備第二師，下屬經理連、兵工連、衛生連。經理連有二個排一個運輸排，一個是補給排。我擔任的職位是陸軍運輸排少尉排長。

所有士兵也是臨時召集來的退伍士兵，運輸排召來的都是現成的汽車 司機，包括大卡車、小客車、計程車等車輛的駕駛員。我最記得的是，我們連裡還有一位少尉軍墓登記官，因為打仗要死人，軍隊服務真周到。

成功嶺原是一個荒山野地，雜草叢生，連樹都沒有的秃山頭，這次召集後備軍人來就是做廉價勞工，清潔營房及廁所、通陰溝、種樹等。每天除做工外就是上政治課，專業課目極少，我雖是運輸排排長，但連個汽車都沒見到。

軍隊中有值星官排長，負責全連的每日大小事，點名、帶隊、安排哨兵、勤務等工作，我以前在軍校當兵是聽命令的，現在變成了發號司令官。排長每周要在連裡面，和其他二個排長輪流擔任值星官，我在文學校裡時連班長也沒當過，現在卻要發號司令，心裡有點怕怕。而且一下子要管理二個排六十幾個人，逃也逃不了。

第一天晚點名時，連長把值星交接我，我真的膽子太小，口令都叫不出。連長看到，他站在我後面說，「不要怕，聲音大一點」，我一下膽壯起來了，聲音也大了，「立正……」，有效，士兵都立正了。

等到二十五天教育期滿，退伍了，我接到陸軍預備第二師支援指揮部令「教育期間熱心服務負責守紀」，嘉獎一次。

一九六二年五月我又接到第二次教育召集令，仍在成功嶺，到原來單位報到。士官長看到劉排長來了，大號軍服、大號帽子已準備好了。召集報到的大部分仍是上年的那批士兵。

這次的任務是應屆大專畢業生要在成功嶺接受預備軍官入伍訓練，找我們這些退伍的老兵來為他們做一些改善環境工作，我是早期的預備軍官，被召集來為小老弟們服務，感到後浪推前浪，後生可畏呀。

➤➤➤三上成功嶺（下）