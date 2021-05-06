六十多年前，我和雙親住在台南鄉下。自我有記憶以來，父親有一部二十八吋黑色男士腳踏車，不但高且重；有鈴鐺、牛皮坐墊、前後手剎車、腳剎車及立式停車架，車雖重，卻很耐用。母親稱這部是父親不用餵養看顧，卻比馬兒還忠心的鐵馬。

十歲那年我們舉家遷北，父親的鐵馬也跟隨我們到台北。遷到台北的頭兩年，日子過得很辛苦，父親換新單位有工作壓力，母親放棄教職成了家庭主婦。而我則到一家私立小學就讀。我的日子如同突然上緊的發條般，分秒必爭的轉動起來。

那時小學升初中有聯考制度，學校裡為了升學 率也加緊灌輸各種知識及舉行模擬測驗，回家後還有做不完的作業和背誦課文。父親告訴我：「你的時間永遠不夠用，你要及早學會妥善管理及利用時間。」這是父親給我終生受益的一句話。

雙親早年因為家境拮据，皆經歷失學之苦，沒有大學文憑是一輩子的憾事。因此，兩人對於下一輩的教育 格外重視，縮衣節食為了下一代的學業，雙親口徑一致；又效法孟母三遷，為孩子學業更上層樓，日子再苦再難熬，也從來沒有怨言。

那時我上學要跨越半個台北市區，轉兩趟公車費時一小時。父親認為騎車載我上學較節省時間，可節省二十分鐘。他騎著鐵馬載我上學有很多回，父親的話很少，似乎專心在騎車或默默地想公事。

有天，我們早上六時半出門，春天台北的清晨有絲絲的涼意，路上的車輛不多，我慶幸早起可以避免塞車之苦。

然而在金華女 中門口，父親為閃躲蜂擁而至趕往學校參加早自習女生們的自行車，猛然煞車後鐵馬翻覆。父親急忙跳下車，我從鐵馬的橫杆上跌下，右手肘和地面磕碰了一下。父親問我有沒有受傷，我摸摸手肘說沒事。

經歷了小事故，鐵馬沒有任何影響。然而父親疲倦了，我聽到他沉重的喘氣聲，汗流滿面也無暇擦拭；腳下仍不停地踩著踏板送我到校。到了校門口，父親還再三確認我無事才離去。自此以後，我不願再麻煩父親騎車送我上學。

父親用他的汗水和青春為我換得了寶貴的時間。我回憶起顏真卿的勸學「三更燈火五更雞，正是男兒讀書時，黑髮不知勤學早。白首方悔讀書遲」。霎時我領會了父親盡在不言中、望子成才的苦心。

父親的鐵馬帶給我美好的回憶。但是那部鐵馬也隨著歲月的流逝而老去，最後退出我們的生活圈。此篇為紀念父親二十周年的忌日而作。