看著二十一年前白髮老母為我一家移居美國 送行時，拉著我手的照片，記憶把我帶回童年在瀋陽上火車的場景。

一九六四 年我七歲，奶奶在天津去世。根據奶奶生前囑咐，父親和二伯將奶奶的遺體和棺槨運回東北老家安葬。我隨母親乘火車由天津去瀋陽。

奶奶的葬禮按老家習俗辦妥後，我跟著母親由瀋陽乘火車返回天津。因火車晚點，車站壓縮候車時間，廣播告知讓旅客速去月台準備登車。由於前往天津方面的旅客多，人們蜂擁過天橋。

當時我還小，跟在母親身邊。母親左手提著行李包，右手領著幾條從老家帶來的乾魚，人潮湧來，我和母親被衝散。我看不到母親，只聽見有人喊我的小名。

聽見母親的呼聲，我就擠過人群，母親見我，右手一把抓住我的手，說：「孩子，跟著媽！」聽到母親顫抖的聲音，我知道她擔心受怕了。母親緊緊拉著我的手，擠過天橋和擁擠的月台，終於上了火車。聽到「嗚嗚嗚」的汽笛聲，火車開動了。

坐下後，母親把行李包放到行李架上，卻沒有那幾條乾魚，我問：「媽媽，那幾條魚呢？」母親說：「剛才過天橋時，扔了！」我問：「為什麼？」母親說：「不為什麼。媽不能把你丟了！」我似乎明白是為了我，母親捨棄了那幾條魚。也許是一路寒冷和疲勞，上車不久，我依偎著母親睡著了。

不知過了多久，母親叫醒我，說：「孩子，快到山海關了。過了山海關，就到家了。」我問母親為何離開老家到天津？母親沒有馬上回答，她把視線移向窗外；過了一會兒，扭過臉對我說：「為兒女，為生活！」

當時我不太理解這句話的意思，只覺得母親好像有心事，就不再多問了。火車一路向南，駛向天津。這就是五十七年前，發生的「母棄魚，牽子手」的一幕。

歲月如江河，二〇〇〇年，不惑之年的我和妻子帶著兩個孩子移民美國。出了紐約 機場，在人流中，我推著行李車，看著走在前面揹著背包的妻子左手領著女兒，右手牽著兒子，我心中有一種說不出的感覺。我感嘆：「如今攜妻帶子，遠渡重洋，來到大洋彼岸。將來的生活和事業會怎樣？兩個孩子的未來會如何？無法預測。」

歲月如梭，不覺到了二〇二一年。兩個孩子早已大學畢業，長大成人。女兒已是二子之母，兒子也開始自立。我很欣慰，覺得和妻子多年辛勞和付出值得。摩挲著老照片，新舊往事，浮現眼前。生活的閱歷，讓我領悟了「殫竭心力終為子，可憐天下父母心」。情景交融，感嘆成詩：「棄魚牽子手，客路入人流。擔荷爹娘重，遙途盼盡頭。」