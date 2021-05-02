當年自己做衣服（下）

我異想天開地想像，或許可以把這些旗袍剪短，再從中間開襟變成一件上衣呢。

好說歹說，總算徵得母親同意，我把旗袍從箱子裡翻出來，由於久沒穿過也沒見過陽光，每件旗袍都不同程度地發黃。我想再黃也比沒有強，只是母親身材瘦削，旗袍無法直接剪短開襟。好在有一、兩件比較長，於是我就拿著自己的舊衣服和粉筆在旗袍上比畫，先一片一片錯開畫，終於畫出前後四片上衣的樣子。

剪下四片上衣布片後，再用剩下的邊角碎布拼出兩個小小的短袖和領子，接著就用一台手搖縫紉機縫合。縫製完畢後，雖然做工粗陋、袖洞大小不一、肩膀過寬，且高低不平，但經過一次次修改後穿在身上，只要不去細看，倒也能穿出去。那就是我學做的第一件衣服，那時我也就十六、七歲而已。

過了幾年高中畢業回鄉，我從鎮上買了一本上海出版的服裝裁剪圖書帶回家，有空時就照著書本琢磨，根據自己的三圍計算出所需的尺寸和布料，然後自己買布、裁剪、縫製。做的衣服主要是最容易做、也是最省布料和省錢的短袖上衣。其中有一件花色和樣式都還不錯的短袖上衣，我居然還穿到大學裡，誰也不知道那是我自己做的衣服。

八○年代後，雖然各種票證還沒取消，普通老百姓收入也不高，但隨著改革開放，人們壓抑的天性得到解放，審美觀念得到提高和重視，我們女生可以自由地穿各種漂亮的裙子和連衣裙，不用擔心被批判羨慕資產階級生活方式了。但那時候生活水平很低，除了上海可以買到「的確良」男女襯衣，其它地方都很難買到現成的服裝，就算有也很貴，尤其是連衣裙這類當時認為比較高級的服裝，一般都是自己買布，再到裁縫店做。

有一回我要跟同事去外省出差，特地買了一塊布料到校門口的裁縫店做連衣裙，準備出差時穿著照相。沒想到那師傅功夫不行，做得一點也不合身，連著修改了兩次還是不滿意。我索性自己動手，另買了一塊布，自己做了件連衣裙。武漢 黃鶴樓下、南京玄武湖畔都曾留下那件連衣裙的「倩影」。

比起我們當年的壓抑和寒酸，現在的女性實在幸福，商場裡琳瑯滿目的服裝可以挑到眼花撩亂。女孩不需要動手裁剪布料、縫製衣服，就可以穿得漂漂亮亮，母親也不需要辛苦親手縫製衣服給孩子了。

不過，正如一位文友所說，不用自己做衣服固然幸福，但總覺得缺少了一些母愛的體現和溫馨的懷念。小時候媽媽

在床單上拿著紙樣在布料背面畫線、裁剪，然後用縫紉機縫製出一件件衣服裙子，她和妹妹們圍著媽媽和縫紉機，邊看邊嘰嘰喳喳地等待穿新衣服的畫面，是快樂又難忘的童年回憶。

有得必有失，我也相信這樣的畫面不可能出現在下一代了。

➤➤➤當年自己做衣服（上）