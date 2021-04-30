《老照片說故事》獅頭山之旅

一九六六年在獅頭山。

每當聽到有人提起「老家」或「故鄉」這兩個字的時候，我總是有些許戚戚然。記得我四十五歲那年，曾經算過自己此生一共搬了多少次家，答案是十六次；也就是說，每不到三年，我就換了一個地方居住。因此我對「老家」或「故鄉」這些名詞的感受是模糊的，是只能想像，卻沒有實際經驗的。

但是，在我成長過程中，卻有一個地方讓我印象深刻、記憶鮮明。那就是位於新竹縣和苗栗縣交界地方的獅頭山。

記得從我小學三年級起，父親每年夏天都要帶著我們全家到獅頭山一趟。不管我們家搬到哪裡，暑假期間，找一、兩天，帶著母親自己做的飯糰，全家一起去爬獅頭山是那將近十年中始終不變的例行活動。

父親年輕時候曾經在桃園縣楊梅、埔心一帶包過工，因為勤奮能幹，受到老闆全家的賞識，委以管家的職位。老闆的母親和老闆娘對父親十分疼愛，把父親當自己家人般看待。

父親和母親結婚後，自行創業，又搬了好幾次家，後來聽說那老闆事業興旺、堆金積玉了以後，竟染上吃喝嫖賭的惡習，拋妻棄子，老闆娘一氣之下，跑到獅頭山上剃髮出家。父親證實情況之後，為了感念昔日恩人，便開始了我們全家一年一度的獅頭山之旅；一方面去探望舊日的老闆娘，另方面也藉此全家郊遊。

我們遊獅頭山大半是從新竹縣峨眉鄉的獅尾開始上山；到水濂洞的時候休息、吃飯糰。水濂洞是獅頭山最大的天然岩洞，附近水聲淙淙，如梵音不斷。

那個年代，大部分人家都不富裕，出遊沒有什麼休閒服，學校的制服就是我們最體面的服裝了。我們吃完母親做的餐點後，總要在水濂洞前照一張全家福之後，才繼續往勸化堂的方向前進。

這張照片便是一九六六年八月我們全家在水濂洞的合影。轉眼間，半個多世紀過去了，父親和大姊也都離世多年。時光飛逝，日月如梭，只能從回憶中找尋往事的痕跡了。