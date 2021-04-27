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《老照片說故事》實驗高級英文法

文、圖／周鴻猷  
實驗高級英文法。
實驗高級英文法。

一九五一年，我在台南二中唸高一時，英文教師榮育徳老師選用了這本「實驗高級英文法」，作為英文文法教課書，可惜早已絕版。這本書從頭到尾都是用英文寫的，是一本非常好又很實用的英文文法書籍，所以從一九五一年到現在已經整整保存了七十年。

我從高一起，便在這本書上下過苦功，看了一遍又一遍，而且查字典，在每個不規則動詞時態變化上，加上萬國音標注音，記得還為高中同班同學開過好幾次英文文法講座。那時學英文只是一種興趣，根本沒有想到用得上用不上的問題，等到留美之後，才發現真是學以致用了。

在華盛頓大學研究院，我是主修結構工程，一般計算題和英文文法沒什麼關聯，但寫畢業論文不同，很多文句千萬不能錯，有問題時非得求助這本文法書了。

畢業後在美國工程公司當工程師，都是些計算和技術上的問題，也和英文文法無關，可是後來當到公司部門首長，要寫公文、規格、設計規範等，文法不允許有謬誤，也不得不查閱此書。二十年前我在華盛頓州創立了公司，凡是公司對外所需的信件、報告、合同，以及詳細計畫書等，裡面的文法，也不能有絲毫的錯誤，有文法上的疑問，也必定找此書來解决。因此，此書對我而言，功效無窮。

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