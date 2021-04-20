每年四月二十日左右，是中國 農曆穀雨時節。傳說古代倉頡造字成功，其功德感動上蒼，玉皇大帝賜下一場「穀子雨」，滋潤萬物，這就成了後來「穀雨」名稱的由來。俗話說：「清明斷雪，穀雨斷霜」，穀雨一過，天氣轉暖，雨水增多，是播種移秧、種瓜點豆、植棉栽桑的大好時光，忙季開始。

我的家鄉嘉興古竇涇一帶，有舉辦「穀雨廟會」的傳統習俗，意在大忙到來之前，祈求神明降福，風調雨順，國泰民安，五穀豐登。

廟會在當地永昌廟舉辦，該廟位於嘉興、嘉善交界，為紀念明代浙江巡撫康怡（字永昌）而建。據記載，康怡在巡視嘉興地區時適逢旱災，他懲治貪官、開倉濟糧，解除百姓饑饉，被朝廷封為「游撫都城隍」，百姓尊稱其為康老爺，立廟造像朝拜。後擴大廟宇，增奉如來、觀音、關帝，藥師佛等十餘尊菩薩，佛教、道教兼容，香火不絕。

穀雨廟會每年都要舉辦，其經費依慣例按田畝或商業營收 多寡籌措。一九四○年代初，我在本地讀初小時，曾參加過廟會活動，其盛況給我留下了深刻印象。

那次廟會為期兩天，會前一眾善男信女都要淨身（洗澡）吃素，以表虔誠。當天我們幾個小伙伴按捺不住，早早趕去湊熱鬧，此時廟門已經大開，神案上擺滿貢品，和尚們正手敲木魚銅磬，口誦經文在做早課。過一會兒，嘉興、嘉善兩縣遠近二十個村莊的香客，陸續沿著田塍從四面八方匯集過來，他們背上揹著或手裡提著用包袱包著的香燭貢品。路遠的則合伙搖船過來，停靠在廟後的河岸邊上。

一批批香客湧進廟內，先是點燃柱香，投入殿前天井內的大香爐內，頃刻之間香霧繚繞，香氣四溢；然後依次向每尊菩薩跪拜磕頭，口念阿彌陀佛和保佑闔家老少平安等語。須臾人越來越多，把兩個大殿擠滿了，連拜佛都要排隊等候。少數婦女急不可耐，沒有蒲團，就在磚地上跪拜起來。拜完菩薩以後，紛紛走進廂房把一捆捆柱香蠟燭捐獻給廟東。一些以前求神時許願的這次來還願，捐得更多，除香燭以外，還獻上其他物品或現金。在還願隊伍中，有一個村的幾名代表，抬著披有紅布的匾額，上面寫著「庇護 八方」四個大字，恭恭敬敬地放到康老爺神像前，殿內響起一片掌聲。

我們在人群中鑽來鑽去看夠了，就擠出廟門，來到廟埸。廟場有南廟場和西廟場，連成曲尺形，除一堆堆的香客在攀談聊天以外，還有許多小攤販沿著場邊一字排開，吃用玩的都有。其中有賣鋤頭、鐵搭竹柄等小農具的，也有賣碗盞、面盆等日用品的，一個販賣包頭用花毛巾的最熱門，好多婦女圍著選購。我們小孩擁到一個做糖人的攤前，只見他當場用紅、黃、藍、綠等各色糖料，做成孫悟空、豬八戒、關公、張飛及公雞、兔子等造型，五顏六色、栩栩如生。

我看了長久，忍不住買了一隻糖公雞（因為我屬雞），它正翹起漂亮的尾巴，伸長脖子，頂著鮮紅的雞冠，張嘴啼嗚，可愛極了。我拿在手裡開心地走東走西，可是不久開始融化，就從尾巴開始，一點一點吃進肚裡。其他好玩的還有「看洋片」、膝圈套泥菩薩、轉盤抽獎等，都玩一遍。

➤➤➤穀雨廟會（下）