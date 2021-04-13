這世界變得快，上一個辛丑年（一九六一年）時順理成章的認知，到了這個辛丑年（二○二一年），有好些就被顛覆了。許多人經歷過上個辛丑年時，中國 餓死千萬人的大飢荒。

那時糧食嚴格控制，配給的麵粉，是麥子不去麩皮磨成的全麥麵，顏色發灰，老百姓稱之為「黑麵」。相對於黑麵，是稱之為「富強粉」的、由加拿大進口的麵粉，顏色潔白、口感極好，價格也比黑麵高許多。富強麵每人每年只供應兩、三斤，老百姓視如寶貝，過年包餃子才用上它。如今情況恰恰相反，精白麵在超市裡根本不稀奇，價格也便宜，降價時一包精白麵只賣兩美元；倒是全麥麵粉，要花三、四美元才能買一包。用全麥麵做的麵包，也比起精白麵包貴一倍。

更有甚者是麩皮。上個辛丑年時我飢餓難忍，吃過作為雞飼料的小麥麩皮。粗糙的麩皮卡在喉嚨口難以下嚥，那種感覺至今記憶猶新。不久前我消化不太好，醫生叮囑多吃些富含纖維素的食物，例如Cereal等。我買回來一看說明，什麼呀，主要成分竟然就是麩皮！麩皮如今已經榮登健康食品的寶座，身價不凡，價錢遠遠高於精白麵粉。對比起六十年前的情境，真是匪夷所思。

買肉又是一個例子。上個辛丑年時每人每月只配給半斤豬肉，多數人都想買肥肉。肥肉煉出豬油來，能補充食油的不足；而瘦肉非但油少，還搭著骨頭占分量。可那時候連豬也吃不飽，瘦得皮包骨，哪有多少肥肉？想買點肥肉，得同賣肉的拉關係套近乎。現如今肥肉很少有人吃了，店家只好把肥肉剔下來，送去做化工原料。

這世界變得快，把根深柢固的審美觀也顛覆了。以前誇獎別人的孩子長得好，往往說孩子白白胖胖，因為白與胖是當時的審美標準。現在不論在美國還是在中國，兒童肥胖 都愈來愈嚴重，成了家長們的心病。若是現在還誇獎孩子白白胖胖，非但討不了好，說不定還會招來孩子父母的白眼呢。

上個辛丑年時，人們崇尚肥胖，稱為「福態」，因為只有特別有錢的人，買得起高價肉，才能吃得胖；若是腹部突出，更被認為是「福態」和「將軍肚」，因為只有享受「特供」的高級官員和將軍，才能吃出這樣的肚皮。現代醫學卻表明肥胖不僅不是福態，反而是禍害；將軍肚的危害性更大，容易引起高血壓 等心血管疾病。

我曾在「世界周刊」發表文章，用了一句古詩：「衣帶漸寬終不悔，為伊消得人憔悴。」我的本意是稱讚學者們刻苦鑽研的獻身精神。想不到一位年輕人卻有不同解讀，他說：「消得人憔悴就是瘦，能減肥不是好事嗎？衣帶漸寬就是腰圍減小，更是花錢都難買的好事，高興還來不及，後悔哪門子啊！」聽了這番高論，我只能感嘆這世界變得快、才隔了一個辛丑年，許多認知就被顛覆，還能說什麼呢？