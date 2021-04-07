陸軍軍官學校，亦稱黃埔軍校。

我一九五三年在陸軍軍官學校參加為期一年的預備軍官訓練。八月二十六日早晨九時在台北車站搭乘火車專列，晚上十時到鳳山陸軍官校報到，到指定營房和衣而睡。

次日早晨點名，分發日用品，到操場，剃頭兵已拿了剃刀準備，不消二分鐘，三千煩惱絲落地。

教新生如何開始軍人生活，從戴帽子、穿衣服、扎腰帶開始。軍毯蚊帳摺好，用二片木質內務夾板把軍毯整理成像豆腐乾一樣平齊，放在床前內務箱內。

早晨聽吹起床號，穿衣、漱洗只有十分鐘，到操場集合，跑步、運動、聽訓。一日三餐，早餐是豆漿、饅頭；午餐基本上每桌一盆白飯，二人分配一小盆花生燒肉，湯看來同洗鍋水相似。我一頓就要吃五碗飯，有一次晚餐吃了五碗飯，又去福利社吃了一碗牛肉麵，再加一個大饅頭，四個月長到九十公斤。午後有半小時午休，下午再上課，六時晚餐，七時晚自習，看書、寫信等等，九時晚點名後呼口號，十時熄燈。

當時，官校校長是羅友倫中將、教育 長謝肇齊少將、政治部主任劉子清少將、預備軍官班主任王寓農少將，有四個大隊，十六個中隊。我的中隊長吳招有少校、林副隊長、范指導員上尉，中隊下有三個區隊，區隊下有三個班，區隊長林國棟中尉，台灣 籍，二十二期在成都畢業。區隊附三位，班長則是二十四期畢業生，入伍同學都是上等兵階級。

第一周上午都是基本教練，立正、稍息、報數、向右看齊、向右轉、向左轉、向後轉等基本動作。下午都是清潔整理工作，洗桌子、洗營房，廁所要洗得沒有臭味，在營房道路旁的紅磚，要洗出紅磚本色。整個大操場的草長得二、三尺高，要割得光；做得不好，還要被班長駡我們這批「死老百姓」，「大學生沒什麼了不起」。

軍事訓練，從徒手教練，到持槍教練。日式鋼盔，三八步槍，腰間皮帶彈夾，掛長刺刀，打長綁腿，膠鞋。從個別教練到班教練、排教練。帽沿齊眉，兩眼直看，抬頭挺胸，肚皮縮緊，兩手垂直，中指對齊褲腿中縫，反覆練習，做到班長認為滿意為止。

戰鬥教練是打野外，穿操作服，打短綁腿，帶水壺。我則拿了水壺，到每一桌上去灌別桌吃剩的豆漿，順手撿幾個剩下的饅頭放口袋中。

我做各種動作非常標準，區隊長選我當示範班，出操或打野外，先出發去訓練場地練習動作，等全隊隊伍到了，由我們示範班的同學出來示範幾次後，部隊留下繼續練習，我們可回營休息。

入伍時期，不准外出。第五個周日，大家盼望已久的放假外出，但規定必須要向班長背誦「步兵操典」，如背不出全班連坐，都不准外出。對我來說，人已變成了四肢發達，頭腦簡單，要我背書那太難了。好在我的救星來了，林副隊長說：「劉冰，一定要背出才能外出，明天到我辦公室背給我聽，我想你能背出來的。」哈哈！心照不宣，當然通過了，皆大歡喜。

第一天晚上自習，要寫自傳，坦白交代，指導員看了我的自傳，知道我上過陽明山受訓，絕非等閒之輩。有些地方給我特別方便，和我有同樣待遇的是一位超重的宋同學，他是蔣經國 的表弟。

我受到各領導長官的照顧，也要表現被優待的理由。第一次放假外出，要求服裝穿得整齊，皮鞋擦得光亮，我們發的皮鞋是豬皮反毛的，尤其很難擦亮。我在家常替父親擦皮鞋，用皮鞋油醮水擦在皮上，一層一層慢慢用布磨上去，二十分鐘下來，反皮的毛都擦得著亮。放假那天，全隊集合檢查著裝是否整齊，隊長叫「劉冰出列」，告訴大家，以後皮鞋要擦得跟劉冰一樣亮。那位宋同學就報告說他沒辦法做到，我只能說宋同學的皮鞋我幫他擦好了，誰叫他是皇親國戚呢？

國軍這一年，美援物資有一批呢質軍用服裝料，但量有限，就給陸軍官校優先了。由聯勤被服廠派人來官校量身訂做，在新年放假前穿著新軍裝，大皮鞋回台北過年，真神氣。

基本訓練完了是戰鬥教練，體能訓練，跑步、單槓、雙槓、臥倒、匍匐前進，伏地挺身、三公尺高跳台，折磨得你鐵尺成針。白天訓練，晚點名後還要做伏地挺身一百個，增加臂力。陸軍總司令孫立人將軍經常來視察，射擊訓練你做得不好，他會親自示範給你看。

➤➤➤陸軍官校（下）