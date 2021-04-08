愛美之心，人皆有之，老人也不例外。今年八十有五的我，一回想起近七十年前， 看到濰縣城裡（今濰坊市濰城區）鄧犮東街路南，與學生營業部一牆之隔的麗芳照相館，櫥窗裡那幅二十四吋、人工著色的美人像時，還是非常地興奮。為什麼呢？因為相框裡的美女是我們廠的工友于新美。麗芳照相館建於民國初年，是濰縣最早建立的兩處照相館之一，堪稱名副其實的老字號；它地處繁華地段，設備高階而齊全，掌鏡師傅技藝高超，服務態度又好，大家都願意到這家照相館照相，因此經常是門庭若市。

于新美女士當年和我同在城裡一傢私人織布廠上班，我當學徒，整天跟著師傅幹一些漿紗、整經等比較繁重的活。她幹的是搖紗工，三班倒，相對輕鬆一些。那時的車間狹小，沒有什麼防塵設施，幹八個小時走出車間時，從頭到腳渾身都是白花花的棉絮，我每看到她的這個模樣，就會情不自禁地喊道：「白毛女出來了！」惹得工友們哈哈大笑。

當時我們倆雖不是童工，但比童工年齡也大不了幾歲，懵懵懂懂什麼事也不懂，只知道天天上班幹活。兩小無猜，經常打打鬧鬧地開玩笑。我曾和一位潘姓師兄，悄悄到城裡西下窪子她家中，以廠裡填表為名打探她的乳名，結果被她那老謀深算的母親識破，我們倆灰溜溜地無果而逃。

她年齡雖小，但比較開放 。冬天一早到廠，便到我們的集體宿舍去，把冰冷的雙手，放在尚未起床的工友臉上取鬧，讓你快快起床。我的床鋪正衝門口，往往是被她撫摸的第一個，最先感覺到她那雙冰涼的纖纖玉手傳遞的溫度。她不光人長得漂亮，歌也唱得很好，當時街上電影院 裡正在放映趙丹和周璇主演的「馬路天使 」，她很快便學會了這部電影的插曲：「天涯歌女」和「四季歌」 。一位會拉二胡的工友，一有空就在宿舍裡為她伴奏，她那美妙悅耳的歌聲，時常為工友們送去歡樂。

一年春節過後，頭一天上班，她穿了一件很好看的中式花棉襖。工友們人見人愛，紛紛稱讚。我說：「妳這件棉襖真漂亮！」她用傳統正宗的濰縣方言對我說道：「沒擔著（不可能的意思），奇鄉孫（城裡人對鄉下人的歧視 用語）！」我一聽「鄉孫」二字，感覺不對勁了。我說：「我看著一點也不『鄉孫』，倒是有點『城孫』！」我此言一出，頓時她的臉有些發紅。她深知我並不是在罵城裡人，而是在幫助她改變一些瞧不起鄉下人的陳腐舊觀念。做為團支部書記，這也是我應該做的。此後再也沒聽到她說過「鄉孫」二字。

如今即是土生土長的濰縣人，說土話的已經很少了，歧視性的語言，更已是銷聲匿跡。這是語言文化與時俱進的表現。想必近七十年前櫥窗裡照片上的那位美女，如今也已進入了耄耋的團隊。