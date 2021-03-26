在我十五歲那年，即一九五一年，曾參加過山東濰縣二十里堡飛機場 的擴建工程。該飛機場始建於一九四一年日偽時期，日軍為擴大侵華戰爭，在濰縣二十里堡附近，強徵了茂子莊等三、四個村莊的一千五百畝良田，強迫當地農民出伕修建了飛機場。機場上除有只能供軍用小型飛機起落的瀝青跑道外，還建有許多停放飛機的「格納庫」（當地老百姓稱之謂飛機窩），經常停有小型軍用飛機。

一九四五年，日軍在侵華戰場上節節敗退，盟軍飛機不斷來機場上空襲擊，日軍飛機龜縮在「格納庫」內嚇得不敢出頭。同年八月日本 投降後，南京國民政府來人接收了這個飛機場。

解放後，國家根據需要，於一九五一年春制定了擴建二十里堡飛機場為海軍航校的計畫。從全地區各縣市調集了一萬二千五百五十五名民工，於九月十五日揭開了大規模擴建機場的序幕。市勞動管理部門有關人士承諾，機場擴建工程完成後，會給城市裡的參與者安排工作。我便積極報名參加了擴修二十里堡飛機場的民工大軍，成為了這支大軍中年齡最小的民工。

我家附近參與此次工程的人數不多，也就四、五個人而已。開始我們帶著簡單的行李和可吃兩、三天的乾糧，就去機場擴建工程指揮部報到。指揮部安排我們先後住在樊家莊和南屯村的民房裡，地上鋪上乾草和席子，就是我們的睡覺的地鋪。每天三餐把自帶的乾糧搭火餾一下，喝著餾鍋水、就著自帶的鹹豆腐吃起來。

我五、六天回家拿一次乾糧，每次都是娘攤的煎餅和煮的鹹豆腐塊，其它的工友大都是帶「扒谷」（窩窩頭）、鹹菜。「扒谷」易餿，三、四天就會長毛；而煎餅特別是烙成捲後，吃一個禮拜也不會變質。白天上工時，工地上才供應開水。

我所在的民工團隊，主要任務是新建機場的附屬工程，若干幢房子由我們來建。開始我們整天是挖地槽，按人分段，每人每天挖幾米長、幾米寬、幾米深的地槽，都有一定的數量和質量要求。我年齡雖小，但分到的任務並不比其它工友少。

挖地槽是一件累人差事，許多人手上都磨出血泡。我依稀記得有位姓楊的工友，挖地槽累了休息時，就從口袋裡掏出一個小藥瓶，從裡面取出一粒白色藥片吞下。他說吃的是能補充體力的維生素，一片藥能頂一個雞蛋 。

在工地上熱火朝天的勞動競賽中，大家互相幫助，勞累並快樂著，每天都能按時按質按量完成任務。此後便開始了用三合土打地基、填充基石、砌牆等工作。我做為一名不會建築技術的民工，只能做一些運石、搬磚、合灰泥等笨重的營生。

如合灰泥時，三、四個民工一起，把事先運到工地旁邊的水泥、砂子按比例摻和勻稱，然後加適量水分，快速和成泥漿；然後用小鐵桶等容器盛著，用扁擔挑到工匠砌牆的地方，供他使用。不等一擔用完，馬上再挑來第二擔，一天下來總得要挑二、三十擔。

➤➤➤擴修機場瑣憶（下）