一九七八年的春天，讓我銘記。因為這一年我的情緒發生轉變，在這之前，我一直有個盼望，即通過農業學大寨工作隊隊員這份臨時性工作，實現「農轉非」（編者註：即農業人口轉為非農業人口），謀得一份工作。可是，在一九七七年的深秋，我們工作隊解散了，我也由「借幹」這個在人們看來具有光環的角色，重回普通農民。我心裡鬱悶，一直待在家裡不敢出門。

記得到一九七八年正月二十，儘管天氣還是零下幾度，可是按村裡人的老例，春節過了，元宵節也過了，該幹農活了。農活主要是積肥，農家肥被看中，每家每戶都養著一頭或幾頭豬，豬糞是上好的肥料，村裡人還編了順口溜：「三月起肥早，北風賽小刀。糞堆尚在凍，全靠掄大鎬。甩掉大棉襖，任憑糞末飄。細拌碎碎搗，鍬鍬農家寶。汗水沖酸臭，只為春播好。」

一天，我家院子裡來了好幾位起豬糞的社員，豬圈外的那堆豬糞，表面化開，可芯裡面還凍得死死的，用平銑是鏟不動的。我在屋子裡聽到鋼鎬在糞堆上起落的「砰砰」聲，隔著窗戶望去，起糞的人們一邊猛掄鎬頭，一邊叭叭地吐著唾沫，因為飛濺起的豬糞碎末，崩到人們的嘴裡，很難聞，只能吐出來。

這時，我的一個遠方表哥和我父親打聽我的情況，父親告訴他，我正在屋子裡悶著不高興呢。表哥說：「這有啥不好意思的，快出來幹活，出一身熱汗，什麼都忘了。」表哥說這話，我在屋子裡聽到了，表哥是真心對我好，是在給我轉變身分搭一個台階，我何不順著表哥的話，走出屋子，參與到村裡的勞動隊伍中。

可是，我抬了抬身子，又坐下來，我不敢。我心裡想：表哥是這種看法，村裡的其他人也都是這麼想的嗎？不一定吧。人們不清楚我參加的是階段性的工作，現在這工作結束了，還以為我是犯了什麼錯誤，被退回來的。

正在我猶豫時，表哥進屋裡來，對我說：「總在屋子裡悶著幹什麼，時間長了，還不悶出病來，快出屋幹活去，和表哥一起抬豬糞。」表哥長得又高又壯，比我高一頭，和表哥一起用筐抬豬糞，如果扁擔放到中間，那豬糞的重量就會傾向到我的肩上，還不把我壓死？我說：「你那麼高，我抬不動啊。」表哥拉著我的手說：「走，我有辦法，不會讓你吃虧的。」

我被表哥拽出屋子。此時，一筐豬糞已經裝滿，表哥右手把兩條筐繩抻直，左手拿起一條扁擔，穿在繩子中間，說：「你在前面，我在後面。」當我俯身把扁擔撂在肩上，抬起身子的時候，從肩膀上傳遞給我的感覺是扁擔上的繩索往後面動了動，我本沒有太在意，抬了一段時間，我奇怪，怎麼不感到那麼累呢。

百米外的馬路邊一隅，是傾倒糞肥的地方，到目的地時，我俯身放下扁擔，回頭看了看；筐繩緊挨著表哥，他給我留了很長的扁擔，表哥的臉上淌著汗水，表哥在關照我呢。表哥以自加重量抬糞的形式，表達對我的關照，讓我感到很溫暖。

那副有溫度的扁擔，讓我一下子心裡就豁然開朗起來。表哥雖然話不多，可是從他的行動中，把真實的意思已經表達出來了；那就是讓我放下包袱，開動機器，不要被暫時的不順壓倒，要向前看，不認輸。那個春天，村裡的積肥搞得如火如荼。通過春天的積肥活動，在表哥的關照下，我很快就融入普通社員的行列，開啟新生活。

人生旅途中，會遇到很多溝溝坎坎，會有很多不同的身分轉變，由帶有光環的高處變回低處，心裡出現不適應是正常的。低谷時，遇到理解、幫助的人，是一種幸運，彌足珍貴。