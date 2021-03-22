《老照片說故事》詩班憶舊

作者五十多年前跟懷恩堂詩班團員，在新人結婚典禮結束後的合照。

這是五十多年前，我跟懷恩堂詩班團員，在新人結婚典禮結束後的合照。由於教堂舒適寬敞，講台前方左右的三角鋼琴和巨型電子風琴連奏時，音響繞梁三日，不絕於耳，很多新人都喜歡在周聯華牧師的福證下，走向地毯的那一端，互許終身。

記得大學放榜後的秋天，我搬進學校的女生第八宿舍，有天門衛告知，我有外找。我急忙下樓查看，發現竟是自稱在台大外語中心教課的陸頌熙老師，她熱忱歡迎我去聚會，故此我得幸加入懷恩堂詩班。

氣質出衆、在美主修教會音樂的陸老師，親切風趣，中英文俱佳，又擅長琴棋書畫，在她的指揮下，詩班很有向心力，像是一個快樂的大家庭。

碰到陸老師重感冒，不能親自指揮練唱時，我們會在練唱結束，走到她的宿舍外，合唱「願主賜福你」後，再對著在二樓窗口聆聽的她，揮手告別。

後來她與乳癌抗爭不懈，還寫了三本書，都是敘述她與病魔搏鬥的經過，藉以鼓勵他人，並向人見證上帝在她生命中的大能。最難得是，儘管在病痛中，她仍持續在教會和大學的服事。

睹相思人，多虧陸老師盡心盡力指揮，讓我能藉著每個主日崇拜的獻詩、每年兩大節日—復活節 、聖誕節 的特別演唱，和不定期應邀為在教堂結婚的新人獻唱，參與音樂服事，成為我四年大學生涯最難忘的回憶。