跟著奶奶走穀雨（下）

有的姑娘挎著竹籃在挖蒲公英，奶奶看了看竹籃裡的蒲公英對我說，她挖好的蒲公英拿回家做蒲公英肉餡的包子，蒲公英清熱解毒，吃了夏天連痱子也不生，可好了；蒲公英開著金黃色的花，點綴在綠草間，很容易找到。有的姑娘在挖馬蘭頭，馬蘭頭都是一小塊、一小塊擠在一起長的，目標比較大，也容易找到。奶奶說吃了馬蘭頭做的菜明目清涼，馬蘭頭做起來也簡單。就是野薺菜是東長一棵，西長一棵，不好找。

我問奶奶，我們挖的薺菜拿回去怎麼吃？奶奶說，「傻寶寶，我們回去包你最愛吃的薺菜肉餛飩。」餛飩還沒有吃到嘴裡，我口水卻流了出來。

我們走走看看、挖挖、聊聊，途經一家單獨的農舍，門前用竹籬笆圍著一個小院，看得見裡面種了幾棵桃樹，雖然已經過了桃花盛開的季節，但是樹枝上還留有沒有被春風吹落的桃花。

奶奶停下了腳步，若有所思地對我說：「奶奶給你背唐詩，這首詩是奶奶小時候，奶奶的爸爸教的。可惜奶奶只記得一句：『桃花依舊笑春風』。」我當時不會背這首詩，無法幫著奶奶背完這首詩。但是，我被此景、此情、此詩深深地感動。

就是因為奶奶給我背的這句唐詩一直留在腦子裡，每當春風吹開了桃花的季節，我就會回憶跟著奶奶走穀雨的往事；眼前浮現唐人崔護在郊外一個獨戶農家竹籬笆外，見到桃花般美麗的村姑在自家小院的桃樹旁。

當時崔護酒後口乾舌燥，便隔著竹籬笆向姑娘討水喝；姑娘開了院門遞給了他一碗水，崔護喝完水，很想與姑娘再說點什麼，卻因萍水相逢不敢唐突，只能悵然離去。

但是映在崔護腦子裡的村姑的容貌，院子裡的桃花卻揮之不去。第二年，崔護興致勃勃找上門，只見雙門緊閉，竹籬笆裡的桃樹依舊開著桃花，院裡卻沒有去年遞水的桃花般美麗的村姑的身影。

崔護心有不甘，便在大門上題詩一首：「去年今日此門中，人面桃花相映紅。人面不知何處去，桃花依舊笑春風。」給我們再現了他去年和村姑在桃花背景裡凝睇含笑，含情脈脈，依依不捨的情景。傾訴了桃花依舊，心中暗戀的姑娘不知在何處的痛苦。

又過了幾日，崔護再度登門拜訪，才知道那姑娘因過度思念意中人，已經離世。他悲傷不已，在屍體旁嚎啕大哭，大呼：「崔護來了，崔護在此！」令人動容，催人淚下，沒想到真情感動了上蒼，村姑魂歸復活了！於是二人結為夫妻，有情人終成眷屬。

在「走穀雨」的人流裡，有我的奶奶，有我。定格在那年那天，記憶和回憶交織在一起，慢慢地走遠卻永遠不會消逝。

➤➤➤跟著奶奶走穀雨（上）