春天蒞臨後，又一件知青往事徐徐浮現我的腦際：四十三年前，為了抵禦寒冷，我曾在知青寢室搭過一張空架床。

一九七八年早春，在城市小家過完正月十五元宵節，我便默默整理好行裝，戀戀不捨告別父母及弟弟妹妹，告別擁擠卻溫暖的居所，返回我下鄉插隊所在地──碾盤大隊青年點。

此時，雖然接近三月，可我落戶的鄉村仍是天寒地凍，山崗田野仍被皚皚白雪覆蓋。坐落村東頭半山坡的青年點，更以極度的寂寥冷漠迎接我的回歸。經點長指點，我走進新建的知青寢室。兩位七五屆的知青剛剛返回，其他寢室也是一、兩個人，其餘的一百多名伙伴還在城市家裡貓冬，這讓偌大的青年點顯得愈加空曠冷清。

在此，我又弄明白一件不公事情：新知青只有我和大李子被安排在陰冷潮濕新宿舍，其他新知青全都住進前面原有的舊宿舍。其中因由，是我下鄉的對口單位──父親班上那些頭頭腦腦的光射作用，間或一些明白事理的新知青暗自活動結果。

同屆伙伴大李子還沒有回來，兩位老知青老猴和老趙友善地提示我：「這屋裡太冷了，找些稻草墊在被褥下面吧。」

新寢室寒冷原因眾所周知：一是新房屋無依無靠，地處山口；二是窗戶沒有玻璃，僅掛了一張塑料布、三是寢室火炕一冬天沒燒過火。上述問題我均無力解決，因為我一窮二白，什麼都沒有。被逼無奈，只好自己武裝起來。我先找些磚頭瓦塊，擺放我選定的鋪位炕面，並在上面鋪上一層厚厚的乾爽稻草，之後放上自己的被褥。

即便這樣，也難擋寢室冰窖一般寒冷。冷得實在難受，我每晚就寢像白日一樣頭戴棉帽子，腳穿線襪，棉被上壓了自己的棉襖棉褲。

回村就出工幹活，不然，與城裡貓冬知青一樣，還是吃閒飯。由此，我跟著村民幹起了零活：到生產隊糞池刨大糞、跟隨馬車往地裡運送農家肥、前往冰雪還未消融的田野刨玉米茬子、揚撒糞肥……。

活在隊裡幹，吃飯在青年點伙房。伙房飯菜還是老樣子：玉米麵餅子，不是白菜湯便是蘿蔔土豆湯。偶爾，周日或是節假日，售賣大米飯或是白麵饅頭，並有了一、兩道肉菜。

農活不太繁重，身體也不太累，我計畫並節省使用著月供四十五斤飯票：每餐一個四兩大餅子，改善生活時，多加二兩或四兩，確保自己每月食糧供給。

肚子的腸胃還算好對付，但晚間寢室的寒冷實在讓人難以抵擋。因而，我每天都留意蓄建自己的小窩。一天，在青年點伙房旁低窪處，我發現一個半米多高炕琴櫃大小的鐵架子，心中立即一喜，連忙扯拉拖拽弄回寢室。趁著屋裡沒人，到外面拉來一些木板鋪上，又將壓實的稻草放到鐵架上，鋪上自己的被褥，搭成了別具一格的空架床。

知青老侯和老趙收工瞧見，一同讚嘆：「你真有辦法！」我臉上漾出愜意笑容，輕聲答話：「沒辦法啊，自己的夢自己圓吧。」

從此，在乍暖還寒的鄉村裡，以至隨後天氣逐漸暖和炎熱起來，我在與村民們辛勤勞作一天之後，均悠然自得地爬上空架床鋪就寢，從中體驗到空架床的獨特益處：冬日抗涼，夏日避熱。我在空架床上一直就寢到知青大返城。

空架床鋪，是我知青生活一幅小寫照，至今留存我的心底。