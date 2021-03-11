石板與石筆曾是小學生的學習工具。我在一九四八年前後上小學，上課時寫字必須有紙筆墨。那時家境貧窮，要省吃儉用，民以食為天，穿著可以大改小，補釘也照樣穿。其次要靠養雞下蛋，收拾舊報紙、爛銅爛鐵等廢品變賣，才能省下一點錢購買學習用品。除買課本外，還有拍紙簿，有帶格的、空白的，作練字、計算、記錄用。沒錢買相對昂貴的自來水筆，只能用幾分錢一支的帶膠擦鉛筆，為節儉，鉛筆用到捏不住時，套入筆筒直至用盡才丟棄。墨筆臨帖則買五分錢一張的半透明宣紙數張，把一張宣紙用剪刀裁成與字帖大小的夾層紙，然後用麻線裝釘成冊使用。

為了節省買紙筆墨開銷，石板與石筆是當年窮學生常用的學習工具，石板的規格通常長約二十厘米、寬約十六厘米、厚零點五厘米，價格三角錢。石板表面平而不滑，黑色，為防止摔破，在其四周鑲上木框。為攜帶方便，有人在木框上鑽兩個小洞，繫上麻繩，可以提在手上或揹在肩上。

石筆粗細如筷子，長短不一，質地如略軟的白色滑石，幾分錢一盒，每盒十二支。用石筆輕輕在石板上繪寫，並留下清晰的文字，近似粉筆字。若寫錯，可用手或布抹掉，繼續使用，非常方便。正式授課前，教師首先要求每個學生用墨筆或其他筆，在石板的木框右上角寫上自己的名字，以便批改作業時打分有依據。

上課時，教師把生字用粉筆寫在黑板上，學生們跟著用石筆寫在石板上。有時教師唸幾個生字或一段課文，然後讓大家在石板上默寫。對數學題也是一樣，可以在石板上做練習，然後各人把石板放在講台上，待教師批改後打上分數，再叫名發回給同學。

從經驗上談，擦石板的布，最好用破舊絨布捲成小捲狀擦拭。如用布，以濕布效果較好，擦得乾淨又省力。如果怕麻煩，懶做，常用手擦，那麼課後，你的手上、衣服上甚至面部都會沾上白色的石筆粉末，可能被同學諷為「邋遢猫」。

石板表面平而不滑，才能用石筆寫下字來。有的同學利用這一特點搞「破壞」，趁課後大家都走出教室時刻，偷偷地用蠟筆把前座或後座同學的石板亂塗一翻，使石板變為光滑，此時寫出的字就不循正軌，變得歪歪扭扭，或缺橫少豎，令人十分尷尬。搞手被人痛罵後，才被迫用手或濕布反覆在石板上磨擦，以消除蠟筆殘餘，直至寫出正道字為止。這些頑皮學生有時被老師罰站堂。

有的同學喜歡把石筆放在口袋裡，可隨時應用；如在地上或石台畫棋盤，下土棋；女同學玩「跳格子」，可在地上畫方格。更有淘氣的小學生常在樹上或牆壁上作畫，繪包公出巡、武松打虎。

石板除寫字外，還有其他臨時用途。如在炎熱的夏天課室，可用來扇風降溫，在那貧窮買不起兵乓球拍年代，石板還可以代替乓兵球拍，一樣玩得快樂；不過若擊球過程中碰撞球檯，石板容易受損，回家不好向父母交待。

石板石筆這東西，一九八○後出生者從未見過，所以不知石板石筆為何物。當今的小學生，多數是獨生子女，被家長過度寵愛，從而養成他們缺乏獨立思考能力，全靠依賴大人的壞習慣。上學時有車接送，做作業削鉛筆，也要家長代做；背上裝得滿滿的時尚書包，內有各種鉛筆、膠擦、大小不一的記錄本子，甚至電子玩具，應有盡有。與我們七十年前的貧困學生相比，真有雲泥之別。

時移世易，隨著經濟騰飛，科技進步，石板石筆已被淘汰而從課堂上失去蹤影。雖然我和石板石筆「絕交」已七十年，但在當年使用石板石筆時所見的各種樂趣，仍存心底，不會遺忘。