抗日戰爭時期，我或遠或近，多次見過日本 人。

四○年代初，我在湖南長沙、沅江一帶，天天早飯後，父母就帶我到野外逃警報；日本飛機飛得離地面四、五個電桿的高度，橫行無忌，飛行員抬手我們都看得很清楚。我們趴在防空壕裡，父母不讓我大聲說話，只怕日本鬼子聽見招難。有時炸彈爆炸，地動山搖，我抱著簌簌搖晃的樹，渾身發抖。警報解除，看見樹梢上吊著被炸死人的肢體和破衣服，四處是燃燒的房屋。我們都痛恨日本鬼子。

一九四三年在桂林，陳納德的飛虎隊來了，日本飛機橫行的時代結束了。有一次打下一架日本飛機，飛行員摔死，老百姓把他的一隻手釘在電桿上，旁邊寫著：侵略者的下場！圍觀的人都很解恨，我也在現場，不過只看見那一隻手。

一九四四年，我隨父母到了江西上饒，由於美國 飛機從太平洋的航母起飛轟炸日本本土，回程降落在江山、玉山一帶，日軍就向金華一線發起進攻，想拔除這一帶的機場 。有一個日本軍官帶著他的情人，在金華城外被我軍捕獲，押解到上饒。當晚便由一位曾留學日本的伯伯開審 ，我們小孩子就圍著看審判日本人。那個日本人很聽話，問什麼就招什麼，沒有法西斯的囂張氣焰，我們圍觀的孩子都很失望，看來日本人也是怕死的。這是我第一次面對面地看清一個日本人。

一九四五年勝利後，父母帶我到杭州，我們在拱宸橋換船去湖州，在那裡看見滿街的日本男男女女，神色驚惶地來來去去，他們的木屐在卵石路面上發出嘰嘰嘎嘎的響聲。我從來沒有看到這麼多日本人，深感驚訝。後來聽大人說，一八九五年中日甲午戰爭後，「馬關條約」規定，杭州開闢為通商口岸，大量日本人湧入，形成日本人居留區，也就是日本人的租界。前後五十年這裡成了日本人的天下，現在好日子到頭了，他們急急忙忙要捲鋪蓋回日本，所以神色無主地像喪家之犬東撞西撞。

我們家不久回到杭州，住在賣魚橋，門前有一條小河。有一天，我看見幾十個日本兵到小河邊搬運東西，一個個灰頭土臉。大人說，日本軍人在集中等待回國，但一時安排不過來，政府就利用他們的勞力幹些雜活。

一九四六年春，我進入杭州初級中學讀初一，是勝利後招收的第一批學生，校址在竹齋街。戰時學校被日軍作為軍火庫，禮堂、教室都堆滿槍炮等軍用品。

大門口的牆上畫著一輛日本坦克在衝鋒前進。我們打掃衛生時，一位同學用鐵鏟敲敲地上一個像螺絲釘的東西，突然那東西爆炸，把同學的額頭畫傷；老師說，那是日本人丟下的雷管，把我們都嚇了一跳。那時，每天大隊日本兵扛著鐵掀排隊去幹勞力活，在竹齋街來來去去。

在

西湖邊的風景區，有時還能見到死了的日本人的墓碑，我們都很氣惱，後來鏟除了。有一次我們到淨慈寺遊覽，看見一個院子裡滿地坐著日本兵，手裡拿著碗筷，好像在等著開飯，他們在做飯前的遊戲，時不時有人走到前頭，當眾手舞足蹈地哼唱小調，坐著的就敲飯碗應和。我心裡想，我們政府對這些日本兵太寬容了，他們在戰時殺害了我們多少同胞啊，現在安安定定地等著坐船回國。

我一九五五年當教師以後，學生裡還有一些日本孩子，他們父母都是醫生，被我們留用了，這些是改造好了的日本人，直到文革才回日本。

這些就是八年抗戰時期我觀察到的日本人，給我留下深刻的印象，是我難忘的記憶。