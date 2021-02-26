《老照片說故事》一只燈籠憶元宵

作者女兒的紗質燈籠。

女兒有一只紗質燈籠，粉紅色的紗羅上印有銀色的花紋，是她小時候回台灣 過年時買的。她長大後，許多幼時玩具都整理出來送人或捐掉，唯獨這只燈籠一直掛在書架上。年長月久，燈籠上的粉紅紗羅已有部分脫落，但仍不失美麗。前兩天，因為女兒要搬回家住一陣子，遂幫她整理房間，一眼看到這只燈籠，不由想起往昔在台灣過元宵節的種種往事。

我在七堵的明德山莊長大，童年時代，元宵節是非常熱鬧的。春節過後，大年初六店家開張，便掛起了各式各樣的燈籠。當年縱然物資缺乏，但一只紙燈籠，價錢十分便宜。記憶中，同學們幾乎人人都有一只燈籠，有些同學的很華麗，也有的是自家製作的簡單燈籠。

依照春節的早晚，元宵節有時在寒假中，有時在開學後。如果元宵當夜仍在寒假中，我們一幫頑童，早早就開始規畫晚上的提燈遊行 。晚飯後，領頭的大哥大 姐們，在山莊的小巷道上隔著院子一聲吆喝，我便帶著弟弟妹妹提著燈籠，飛奔出去與大伙會合。一群孩子提著燈籠到山莊前面的基隆一中操場上走一圈，再從稻田間唯一的一條柏油路走到鎮上去。

街上提燈的孩子很多，有些較大的孩子們掌著一支火把，到處燈光火花，叫人不興奮都難。玩夠了回到家裡，正趕上母親煮元宵，那才是大快朵頤，盡情享受呢！

如果不幸元宵節時已經開學了，爸媽只准我們提著燈籠在山莊裡繞一圈，就得回家讀書，準備就寢。

記得我唸中學時，有一年元宵節帶著舍妹到基隆去。回家時，天色已黑，走過鬧區，竟見到某藝文團體在騎樓下舉辦燈謎比賽，我拉著妹妹擠進去看熱鬧。見一謎面為「漁唱起三更」，猜一詞牌名。我靈機一動，搶答「子夜歌」。只見主持人提起一面鑼，猛敲兩下，高喊答對了。我得了一塊包裝精美的香皂。我看陳列的獎品不少，很想留下來，繼續用腦筋。但當時妹妹還小，天黑害怕又急著回家，於是我帶著還在絞盡腦汁的一個謎題，搭上了公車。

那次猜燈謎的經驗，一直很令我懷念。無奈高中畢業後，舉家搬到台北。大專畢業後，又踏上出國求學的不歸路，再去參加燈謎大會的願望，竟成了此生未圓之夢。