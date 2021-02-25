父親的遭遇，連他自己也始料未及。回故鄉第一件事：家中除了留下自住房以外，其他田地房產全部沒收，還得套上「黑五類」第一號大帽子「地主分子」，家中子女（包括尚未出生的）一律被烙上「地主家庭出生」的印記；後來三個較小的子女，不得上學讀書、不給工作，統統下放農村幹一輩子「革命」，葬送一輩子青春……。母親是大家閨秀，與父親結婚時，在其嫁妝中就包括一百多畝水稻田，與父親同時被套上「地主分子」的帽子。如有不服，則在肅清反革命運動中，立即被就會被鎮壓，不需要經過審判。

父親是早期南京金陵大學畢業的學士，屬於當時的社會精英。原在家鄉縣立中學任教導主任和化學老師。這次回來，總以為自己的個性忠誠老實，不至於得罪共產黨。

但父親到家不久就接到當局的通知：原任中學教師，須到揚州蘇北師資訓練班接受培訓。其實是清查、洗腦，交代自己的過去和對共產黨的態度。

到了訓練班，看到各處都貼滿了大幅標語：「坦白從寬，忠誠信黨」、「交代問題，抗拒從嚴」、「剃頭洗澡，重新做人」……那種濃烈的政治氣氛，讓每一個學員都感到惶恐不安、神經緊張。

父親首先將大哥留在三叔家的紙條向領導奉上，得到的回報是：你有海外關係，你兒子去了台灣 ！從此父親和全家人都揹上了「海外關係」的罪名。為了表忠心，又把他國民黨 員、縣三青團顧問的身分和盤托出。當時組織上沒有為他定什麼罪，只是說明「歷史清楚」，但不是「清白」，這就為他留下了一條政治尾巴，不知何時災難會從天而降。此後，於一九五七年反右運動中，被套上「中右」的帽子，基本平安。

一九五九年反右傾運動中，被定性為「歷史反革命」，並受到了懲罰：「開除公職，留用察看，工資降兩級」，發配農村某中學做清潔工，接受批判教育，以觀後效。災難終於降臨，批鬥、體罰、侮辱、頸上掛了大黑板遊街，成為家常便飯。

一九六六年文革期間更是變本加厲，生不如死，幾次想輕生，又怕加上「現行反革命」的罪名，「自決於人民，自決於黨」，罪加一等。這次的處罰陪伴父親後半生，直到一九八二年去世，處罰都沒有撤銷，只為他脫了右派帽子，生齡七十九歲。一個早期金陵大學畢業的學士，最終竟然是一名清潔工。

母親則於文革第二年的一九六七年，因不堪凌辱，即匆匆離世，生齡僅六十二歲。

當年父親的抉擇禍害自己一輩子，又給全家帶來不可挽回的厄運。

從一九四八年離開家鄉起，整整相隔四十個年頭，大哥於一九八八年偕同夫人和兒子從美國 回鄉探親。可是，子欲養而親不待，雙親早就仙逝，只好與弟妹們一起面對二老的靈位，緬懷祭奠一番。在老家的客廳裡，大家共處一室，緘默不語，都在心中祈禱。

就在這時，大哥看到了小妹，他說：「在美國就聽說，我還有個小妹，走在大街上我也不認識妳呢……」小妹答：「我早就『認識』你了」，大家都很驚詫，「你一九四八年離開家鄉，我一九四九年才出生，可是我在媽媽肚子裡就被戴上你的『海外關係』的帽子，害得我……」氣氛一下變得很緊張，一片緘默。

大哥很沉痛地說：「我對不起你們，對不起這個家！」「不！」二哥反駁，「這不是你的錯，當年你去台灣的抉擇是對的。如果留在家裡，絕對不會有好結果。」那是誰的錯？大家心中有數，仍然緘默。

事後大哥單獨問我，如果當年不去台灣，其後果是怎樣的？

親兄弟之間沒有顧慮。我告訴他：「首先，當局第一次政治運動『肅清反革命分子』你就逃不過，當局查到你發表在校刊上的文章，你就是『反革命』，立即鎮壓，因為政權建立之初，從嚴處置是正常的。」即使這一關僥倖逃過，身為國民黨員，又有反共言論，到一九五七年反右運動，即使閉口不講話，也會被套上「右派」帽子，因為「右派是客觀存在的（毛的講話）」，送去勞動教養是難免的，死活難料。以上的因素足夠確定大哥的身分：「歷史反革命」，每一次政治運動都逃不過捱批鬥，最後也不過是戴著金大畢業學士帽的清潔工，也許早早就離世了。

大哥無言，帶著沉重心情回美。

➤➤➤抉擇改變命運（上）