《老照片說故事》奧塞湖的周末

照片前左為作者，後右一為其夫。

一九七四年八月，我們一群七人，浩浩蕩蕩從堪薩斯市出發前往奧塞湖度一個釣魚 的周末。奧塞湖在密蘇里州中部，湖由奧塞奇河和三條小河匯合而成的水庫。山間車路狹窄彎曲，不太容易行走，要特別小心開車。

我們這七個人中，除了兩位太太之外，都是堪薩斯大學醫學院裡小兒科的住院醫師。外子最年輕，是來自加州 第一年的住院，其他四人已是第二或第三年的；四人中有梁醫師帶著太太來自香港，崔醫師來自南韓，張醫師從台灣 來，加上郭醫師從馬來西亞來。他們天天在一起讀書工作，大家都是亞洲人，很快就成了好朋友，尤其是獨身漢的同事，是我家便飯的常客。

當年實習住院醫師的工作量很不人道。除了正常的辦公時間，更要輪流值班，三十六個小時的班次每兩、三天一次，大家一起不用值班的機會很難得。所以這個周末是兩年中獨一無二的外出同遊。

我們租了一間沿湖岸邊的房子，房子的二樓陽台對著湖水，晨光與落日景色變幻無窮，美不勝收。奧塞湖以水上活動及釣魚享譽，當時我們這群人對各種水上運動都陌生，只有釣魚是大家可以摩拳擦掌準備大顯身手的活動。

次日，五位男士一早就出門去釣魚，臨行前告訴兩位太太：「今天晚餐有魚可吃，不必準備太多食物。」馬麗和我於是自尋消遣，等著吃魚。傍晚時分，他們高興地帶著幾條巴掌長的小魚回來。馬麗把魚清洗乾淨，放在燒烤爐上，果然烤得香噴噴的，但只夠大家嚐到一、兩口鮮魚的美味。幸虧我們帶了其他的肉類，於是還是很高興地在陽台上繼續烤肉祭五臟廟，留下這張不是全體但珍貴的照片。

當年照片中的人個個是青年才俊，大家陸續離開堪薩斯或美國後，一晃四十餘年，再沒有機會重聚；只有和郭醫師曾短暫地相會過兩次，一次是二十多年前，他帶著一家跟團到美西旅遊，大家相約聚會。之後等到四年前，我們郵輪經過吉隆坡，他們兩夫婦匆匆趕來我們停下來吃午餐的地方，才能再相見言歡一番。

深感人生如萍，聚散皆是緣，除了祝禱散布各地的朋友都平安健康，能把握每一個機會與舊友新朋歡聚，更是難能可貴。