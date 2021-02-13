我母親在七、八歲時被她的阿娘（祖母）從寧波鄉下帶到上海，寄養在她叔叔家裡，一九四八年與我父親結婚。五○年代與六○年代初，母親帶我去寧波過年，有些事至今沒有忘記。

那時候春節只放三天假，加上周末一天，最多四天，許多隻身在上海工作的人，會把平時加班的日子累計到春節，這樣返鄉探親過節的日子可達到一周。

在上海的寧波人很多，春節期間一票難求，那時候一切按計畫經濟模式，工廠職工買票都是向工廠的工會登記，由工會去向鐵路局聯繫購票，鐵路局按計畫分配。

有一次我母親拿到的是「棚車」票，所謂「棚車」就是鐵路局把貨運車皮當客車廂用。「棚車」是裝貨的鐵皮大箱，門在中間，沒有窗戶，車內兩個角落還放二個尿桶，七、八十人席地而坐，大家都希望搶到離尿桶遠的位置。客運規定孕婦、軍人、帶小孩者可以優先上車，所以那天母親帶我上車，找了離尿桶較遠的地方，我們鋪上報紙，席地而坐，旅行袋放在腿上，雙手抱著，頭就耷拉在旅行袋上打盹。

「棚車」是慢車，每一個小站都停，避讓客車。晚上八時左右從上海站出發，到達寧波站約第二天早上七時，我們在離開寧波站大約還有十五分鐘的丈亭站下車。母親說她一夜幾乎沒闔眼，車廂內尿臭衝鼻。而我呼呼到天亮，被母親喚醒拉下車。乘坐「棚車」的唯一好處是熬上一夜，返鄉多待一個白天。

母親姓趙，外公外婆住的村莊叫「趙家村」。趙家村面臨鐵路，每天見開往寧波的火車，在村莊與鐵路之間還有一條小河，村裡人洗衣服都到小河邊。村莊背靠寬寬的甬江，它直通寧波東海。

有一次我母親在小年夜才從工會拿到返鄉火車票，寫信告知外公、外婆已經來不及了。父親在上海寫了一張便條，註明火車班次、到達丈亭站時間等，然後用紙條包上一塊小石頭，跟我說火車快到達趙家村時，打開車廂窗戶，向在小河邊洗衣服的人大叫：「趙和泉的女兒回來了！」然後使勁把紙條扔向她們。那天火車到趙家村的時間約上午十時，母親早早就開啟座位邊上窗，指著遠遠的小河邊點點人群說：「火車經過他們時快扔紙條！」

五○年代，火車經過小村莊時會鳴笛，速度也會慢一點，以防事故。母親聽到第一聲鳴笛，下命令「扔」 ，我揮了揮胳膊，「刷」的一下子扔出紙條，然後我與母親緊張地望往小河邊洗衣洗菜的，很快看到有人來撿了，母親微笑了。

過了約七、八分鐘，火車到站了！過了半個多小時 ，舅舅騎著自行車來接我們了。舅舅告訴我，火車上扔紙條傳信息是趙家村的老傳統了！

在外公外婆家過年，最難受是吃飯的規矩，要拜拜，還要守歲熬夜，還要喝家裡自釀的米酒。我一喝酒就臉紅想睡覺，直到我現在七十多歲，仍然滴酒不沾。

記得一次外公帶我去看趙家祠堂，祠堂在村莊的後方，離江邊不遠。趙家村的祠堂不大，只有一間，青磚青瓦，磚上有些印記，瓦角上有小泥人。祠堂內有些菩薩、香枱、香爐，四壁有排位。外公拿出家譜跟我說，趙家的老祖宗是趙匡胤，一輩一輩排下來，妳看，外公名字在這裡，外公下面有幾個舅舅的名字。我問外公為什麽沒有母親的名字，記得外公的回答是她是女的，要嫁人的，不傳趙家的種。

有一年下大雪，早晨起來，看到甬江灘上白雪皚皚 ，沒人踩過，沒有一個腳印。望此情景，想起了魯迅先生「從三味書屋到百草園」中拍雪人的故事，我仿照魯迅先生小時候的玩法 ，站在雪地上，直直撲向地面，希望看到雪雕刻的我 。

我吸了口氣 ，「撲」一下直直倒地，瞬間痛得我想哭，原來嘴唇碰到薄薄雪下的石塊，嘴唇磕破了，那一灘白雪變紅了！

我上魯迅的當了！