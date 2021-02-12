《老照片說故事》青春的見證

學生註冊證裡的信物。

我唸大學一年級時，因為和外系同學一起上英文課而認識了先生。先生後來告訴我，他一見到我就「驚為天人」，開始追求，每天下課後陪我到女生餐廳吃大鍋飯，晚上又到女生宿舍站崗。在這種緊迫盯人的戰略下，不久後我們就成了新生裡第一對「校對」。聽說系裡的男生還抱怨「肥水落入外人田」。

那時候每人都有學校發的學生證。每一學期開學後，都得在繳完學雜費、住宿費後，到學校的註冊組去，在學生證上蓋章才算正式入學。四年下來，學生證上蓋滿了紅紅的印章。最後一個章是第四學年，下學期，在民國五十九年二月蓋的，到六月我就畢業了。

我九月來美國 留學，不記得怎麼也把學生證放進行李箱裡的。來美國五十一年，這個學生證一直在我的一個老文件盒裡，早就被許多老證件淹沒了；最近無意中挖到盒底的學生證，打開一看，除了註冊證明之外，裡面還有我和先生的定情信物，一張在成大行政大樓的噴水池前的合影，那是我們第一次合影，還有一片小小的乾燥紅楓葉，另外有先生用手剪的，我的英文名字。

如今，照片裡的人少了一半，成大的噴水池拆了，只有用黃色的磁磚拼貼當年噴水池的圓圈。幸好我還有照片、楓葉和金色的英文名剪紙，做為我們青春的見證。