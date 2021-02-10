《老照片說故事》我的父親

照片後面，還有作者父親清秀的遺墨。

父親戎馬一生，一九五八年時還在台北陸軍總部服務，特地從台北坐火車趕到台南，參加了我的大學畢業典禮。典禮完畢，父子兩人在成功大禮堂前，合照了一張相片。照片後面，還有父親清秀的遺墨：「猷兒成大畢業留影 四七、六、一八」。看到這張照片，情不自禁地想起父親的一生及對我的栽培和期望。

一九一○年，父親出生在浙西的一個農村，是祖父最小的子女，家鄉話叫「累窩仔」，雖然個子矮小，可是非常聰明。祖父雖是生活於窮鄉僻壤的農人，卻十分重視子女的教育 ，讓伯父高中畢業，也供姑母完成初中教育；在那年代，窮苦農村的女子大都目不識丁，完成初中教育的人，姑母是村裡第一人。

父親是老么，小學畢業，成績優異，考取了中學。祖父實在無能為力，幸好學校設有獎學金，父親每學期以第一名的成績，靠獎學金完成初中教育。獎學金的來源，是出售學校裡茅坑裡的糞便所得，因為糞便是很好的農作物自然肥料。

父親初中畢業後，聽從姑母的建議，毅然投筆從戎，考取了稅警總團軍需訓練班。父親個子雖小，卻能吃苦耐勞，努力奮鬥，以第三名優良成績畢業於軍需訓練班。當時抗日名將孫立人將軍是稅警總團第四團團長，代表税警總團出席畢業典禮，頒發證書的時候，看到個子小小的父親不可思議地竟然拿了個第三名，還特地多看了父親兩眼。

那時姑父趙狄將軍是第四團的迫擊炮連連長，父親在軍需訓練班畢業後，便馬上被姑父物色到他連裡做特務長。

一九三七年，日寇藉蘆溝橋事件開始侵華，中日八一三松滬大會戰，稅警總團奉命前往支援，父親隨軍參戰，該役規模之大，戰況之慘烈，前所未有，父親九死一生，幾乎為國捐軀。

父親一生軍旅，都處於日寇侵華及國共內戰時期，南征北討，生活動盪，不言而喻，但對我的督導之嚴，從未懈怠。我小學雖歷經五所學校，仍在南京畢業，中學及大學，父親也極盡所能，協助我完成學業。緬懷父恩，不勝敬佩和感激。父親於一九九二年，病逝於美國 賓州費城 ，享年八十有二。