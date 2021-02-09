說來好笑，一個老頭竟然還喜歡追憶小時候的年味，那真是「老來小」了。老來小是生命的回歸，歲歲月月，春光不老，老老小小你來我去，當生命回歸時，我想起了小時候度過的民國最後一個年。

一九四九年我七歲，記得從懂事那天起，每年聽大人們說「過年啦」，還從沒聽說過「過春節」這個詞。進入新中國 前，我在小鎮安江度過民國最後一個年。那時的時局雖然有些緊張，但對於百姓，特別是對於我們純真的小孩子來說，沒有感覺，年來了，照樣快樂地過。

年味在大街小巷五彩繽紛。

臨近大年三十，這是習慣說法，而實際是農曆二十八，那一年天氣特別冷，天天小雪大雪交替著下，還要結冰上凍；可是小鎮一天比一天繁忙熱鬧了起來，各雜貨小店門上掛起了紅燈、貼了對聯、插了小彩旗；有一路敲著鑼鼓的草龍獅子隊，沿街遊玩；有用藍布木杆在空檔處圍起一個大圈，拋鞭玩猴；有躲在支起的小棚屋裡高舉出木偶，大唱古戲。

那些賣柴火的、賣木炭的、賣野果山貨的擺了一長路，雞鴨魚肉，山珍野味，吃的用的像趕場一樣擁擠。還有那搖著小波浪鼓賣針線頂針的，擺地攤賣布匹一尺尺量著的，盆裡冒著熱水氣的剃頭擔子，磨刀、補鍋、修傘、配鎖、打木桶蒸籠的……不同的吆喝聲匯合成交響樂 ，把年味奏鳴得熱氣騰騰。

過年了，媽媽說我的尾巴又長了一節，我知道是又長了一歲。媽媽給我做了一件四個口袋的中山裝，說過了年，又要去學校念書了。

我年前就穿上了那新衣，跟媽媽去辦年貨，吃那些想吃的年味：在油炸鍋小攤旁買了個竹籤的圈圈粑粑，在老人搖鈴的挑擔上買塊撒了芝麻的打米糖。媽媽捨得花兩個銅毫（元）子，帶我走進那布圍子門簾，去裡面看玩猴戲。

餃兒的年味飛入我甜甜的夢境。民國時期的小鎮夜間還沒有小吃店，於是每天到了深夜三更，就有賣餃兒的敲棒聲。那時餃兒挑擔是一對漂亮的紅漆柵欄式木箱，一頭有燒火的灶，上面坐著煮餃兒的鼎罐；另一頭是放筷子碗，佐料瓶、包餃兒的肉餡等雜物。還有一盞小馬燈，木扁擔一頭拴著一張給食客坐的紅漆條凳。

賣餃兒的等天黑了才出門，在小街巷裡來回「幫、幫幫幫……」敲著像和尚念經似的木魚，並吆喝著「餃兒，餃兒……」一路生意很旺，是那些在打麻將、打字牌和玩樂的人出來宵夜了。

年夜我睡得很晚，聽到「幫幫幫」聲，媽媽帶我出去買了一碗熱乎乎的餃兒。那時外面正飄著雪花，餃兒挑擔上的小馬燈，火苗在玻璃罩裡微微搖晃，把有雪花的年味點綴得精致秀美。

鍋粑的年味也在油鍋裡盛開了。各家各戶都在忙年，忙炸油果、炒薯片、爆米花、蒸發糕、煮甜酒，媽媽早就同鄰居們一樣，臘月天開始留著柴火煮飯時鏟下的鍋巴，拌成小塊，在上面塗點紅、綠、黃色，攤到放了稻草的竹篾篩裡陰乾。媽媽說那是陰米鍋粑，菜油炸開了，香脆酥鬆，我們小孩子都喜愛吃，有辣的、甜的、鹹的。大家在一起，相互交換著品嘗，交換著我們孩子快樂的年味。

那時候我們沒有現在的兒童樂園，更沒有遊戲機、益智電動玩具，年夜飯也沒有聽說一家人去大酒店辦餐，都在自家忙碌，但我們小孩子一樣吃得香甜，玩得幸福。吃完後，到外面去打雪仗、堆雪人、踩高蹺、捉貓貓、劈蒿蒿（甘蔗）、打陀螺、彈蛋蛋、滾鐵環、舞龍燈、放鞭炮等數不完的遊戲。

還有最趣味的是收集「糖紙」。那時有一種玻璃透明的紙包水果糖，我沒記住糖的名字，只知道是上海來的，糖果紙裡夾著一張小小的美女頭像片，糖果並不貴，我們小孩子收集到這種糖紙，在一起比好看，相互交換，一張可以換十張其它漂亮的水果糖紙。我六歲時，就同玩伴們收集這種糖紙。

民國最後那個年，我並不知道是一個朝代最後的年，去拜年時，專收集有相片的糖紙。解放後，就不知道為什麼沒有這種有像片的糖果了。以後有前輩告訴我，說上海那糖果裡的頭像，都是電影 名星，這我才相信，糖果裡夾相片原本也是一種文化宣傳的創意。

時過七十二年，雖然有了翻天覆地的變化，但回憶那個時代我們小孩子貧窮落後的年味，與當今小孩子先進富有的年味相比，我感到都是年年幸福，年年有味。