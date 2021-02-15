《老照片說故事》忠實老鬧鐘

作者用了四十年的鬧鐘。

這座鬧鐘跟著我四十年了，從來沒有任何故障，也未曾離開過我的床頭。明亮如新，日復一日，它忠實地分秒前行，更是我日常起居不可或缺的物件。

那年搬進研究生宿舍，雖配置有簡單的家具，但左看右看就是缺一個鬧鐘。我一向習慣大清早「雞鳴即起」，又神經緊張地怕睡過頭遲到，絕對需要一個鬧鐘才安心。我於是搭乘學長的便車，前往當時家電用品的商場 ──「Service Merchandise 」選購鬧鐘。沒想到此店寬敞如百貨公司，我這鄉巴佬如進大觀園，學長建議不妨看看櫃檯上的目錄。打開又厚又重一大本，印刷精美、五花八門的商品照片和描述，直讓我眼花撩亂。原來現場買不到的貨物，尚可請售貨員幫忙郵購寄到家。我頗為驚訝，即使購買日用品，無論大小，都可以如此主隨客意，服務到家。如今網購模式蔚為風潮，其市場營銷理念或許早已從那時發芽滋長吧？

逛到鬧鐘展示架上，種類大同小異，我一眼看中這個標價五元的鬧鐘；造型雖然板板正正，卻有時髦清晰的電子數字，萬一停電還能轉用電池續航，誠然實用價廉。我立刻買下來帶回家。

從那一天起，這鬧鐘始終以它紅色的螢光數字提醒我入眠和起床時間，和我這一板一眼的做事方式，合作無間。

退休 後，第一件最高興的事情就是可以天天睡到自然醒！除非要趕搭清晨的飛機出外旅遊，睡前再也不需要按下鬧鐘鍵了。床頭櫃上的「老鐘」認真工作了四十年，終於可以和我一起退休了。

始料不及，大半夜裡起身的次數漸漸增多，視為當然的「躺下即熟睡」的榮景不再。漆黑寂靜的深夜裡，我禁不住頻頻查看跳躍的螢光數字，以至於三不五時就會半醒半睡到天亮。

曾幾何時，傳統單純的鬧鐘設計趨於多元化，彼時家喻戶曉的「Service Merchandise」和「Spartus」品牌也都相繼走入歷史。當今市面上的鬧鐘皆具備多項功能、連結手機 、設計亮麗……，如同小擺設一般精巧卻有高度效率。

有回姪子聽說我仍然使用一台高齡鬧鐘，不禁善意地問：「姑丈，您知道如何用手機設定鬧鐘嗎？」並熱心地說：「很容易操作的，我三分鐘可以幫您搞定。」感謝他的一番好意，殊不知我「食古不化」，對這老骨董情有獨鍾。每天睡覺和起床前後，我總要和它對看一眼才安心。