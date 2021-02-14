難忘一九五九年修水庫

現在我們那個年代的老一輩，都應該知道「大躍進」時期的一九五八年，全中國 轟轟烈烈興起了「大煉鋼鐵」的同時，又提出「大辦水利」的號召，我那時正念初中二年級，剛從學校的「大煉鋼鐵」土高爐煙火中走出，不久就投入修水庫的熱潮。

那是一九五九年農村秋收後，全校高初中學生上千人，集合在球場上，分班高舉著紅旗，聽校領宣布下鄉修水庫的意義和各年級分配去的公社，整個氛圍如弓似箭。記得那一年是多災的一年，春後的五月還出現了大冰寒，六月連續發洪水 ，七、八、九月連續旱災、蟲災，田園顆粒無收；在這樣艱難的環境下，上面還要求持續「大躍進」，我們來到了沅水畔的農田鄉修水庫，希望解決當地幾個村的農田灌溉問題。

我們十一月到達農田鄉，天氣已經開始轉寒了，班裡同學吃住分散在鄉民家，同班同學小賀的家就在這個村，我分在他家裡。那時糧油定量，在他家吃飯雖然沒有分餐，但我也不敢放開肚子吃。因天旱，小賀家種的紅薯收穫不多，好在修水庫工地的中餐半斤糧是由公社擔負。

我們的工地離村院三里多遠，全是彎彎的陡坡石坎小路，要修的水庫是一個小山谷，山下是一片梯田。水庫為蓄水築壩，土石工程很大，那時又沒有挖土機，沒有吊車，全靠鋤頭羊鎬挖、竹箕扁擔挑，遇到大石頭，就用鋼釬鐵錘；那時勞動總是喜歡分小組競賽搞「大躍進」，在工地的土方上，到處插著一面面迎風飄揚的小紅旗。

山上的黃土很硬，鋤頭挖不下去的地方，就用羊鎬挖一陣，挖出一堆鬆土給大家挑，我們學生沒有具體任務，只比小組和個人誰挑的擔數多，誰挖的土方多。有一位女同學拿著鐵皮做的喇叭話筒，在工地上四處走動，給大家鼓勁，不停地喊：加油，加油。可大家的「油」很難加上來，有的還風趣地說「加糧，加糧」。

的確，肚子沒飽，能挑一百二十斤的鄉民壯漢也只挑六十多斤，我們學生挑得更少。我還兼任新聞通訊員，除了挑土方，還要在工地跑來跑去，尋找先進典型，寫作喇叭話筒稿。

大家把黃土挑到水庫壩上，由農民用方石、鐵夾做的石夯，聯合夯土，有的用松木或雜木棒做的獨人夯，一下下把壩上的鬆土夯實。那時沒有鋼筋，水泥要計畫也難買到，在築砌壩的內邊石坎時，就用黃土、沙子、石灰，攪勻成三合泥沾合。各村有民間的泥匠師傅，請他們來把關，那是要付工分的。我知道，當時上工地挑土方，每戶鄉民分配有工分任務，沒完成的要扣分或出錢，實在是沒有勞力又沒有錢的農戶，我們學生幫忙解決。那時也太艱苦了，一個主勞力十分工只合六角錢，婦女六分工，也就三角六分錢，災年也分不了多少糧食。

我們修水庫堅持到第二年的元月，臨近春節，大家回家心急；那時山區的天氣特別冷 ，早晚寒風，有時雨中夾著雪花，更令人難忘的是沒有草鞋穿，個別同學穿上膠鞋也進水了，只有光著腳板在工地上挑土方，速度極慢。小憩時，大家齊心協力，從周邊的松杉林中抱來雜枝殘葉，在工地上燃起一大堆火焰。這時，大家都圍上來了，說笑聲又揚起青春的活力。

可是，天氣愈來愈冷，整個山林掛上了透明的冰條，路上的石頭鍍上一層亮亮的薄冰，那幾天我們上工地，大多數同學打著赤腳，走在狹窄的山石路上，男女一個個牽著手，慢慢地移著步子前行，腳板凍麻木了，有時又像針扎般疼痛。也許現在的年輕人不相信我們有那樣「傻」，因為稻田沒收穫，哪裡有稻草打草鞋，每人只發一雙草鞋，質量也不好，我們只能來回走山路時省著點穿，家裡帶的解放鞋捨不得走山路，在工地勞動全是打赤腳。

春節前三天，水庫進入打夯收尾工程，我們可以回家了。生產大隊為歡送我們，那天從公社弄來十多斤豬肉，在部隊的曬穀坪裡架起紅磚地灶，煮了一大鍋豬肉蘿蔔，大家吃得喜氣洋洋，只是嫌太少了。

豬肉煮蘿蔔的美味少了，遺憾的是我們回校不久，聽帶隊的老師說，水庫漏水，石壩要用水泥加固才可使用。可是後來沒有返工修補。

幾十年後，當年的小賀同學在他的農村中學當了一名老師，他告訴我：「水庫沒有返工修補的原因，那是一九六○年初春，上面有文件，興修水利要全部下馬，要投入深耕積肥的備耕運動。當年氣候特別寒冷，備耕也是空忙一場，這一失誤的史事，已有文字記載到縣史冊中了。」想來，一九五九年我們為鄉民修水庫的希望也只是一場泡影。