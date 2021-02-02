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《老照片說故事》賀年卡

文、圖╱侯文俊
作者親手畫的賀年卡。
作者親手畫的賀年卡。

我曾在一九七九年起連續三年親手畫了三張賀年卡給我太太，讓她感動得熱淚盈眶，最後終於贏得我太太的芳心，在一九八二年抱得美人歸。

每一張卡片都包含著我無數的心血，我記得包括設計和繪圖，每張卡片都至少要花六至八個小時才能完成，每次畫完後都已經天亮了，整晚沒睡，隔天還跑去上班。

這三張賀年卡是我最近在整理東西時，無意中在一個白色的信封裡找到的，我本來以為那些卡片可能在留學時放在台灣、忘了帶來美國，早就已經被丟棄了，沒想到還能找回來，頓時讓我欣喜若狂。

這些卡片對我來說意義非凡，彌足珍貴。因為那是我當時用生命的畫筆蘸滿年輕時滿腔熱情的顏料，一筆一畫勾勒出的愛情信物，它們不僅保留我當年的詩句、筆跡與畫風，更見證我與太太之間亙古不變的情愛。

我們已經結婚將近三十九年了，但我還一直保存著年輕時對我太太的那股熱情，不管往後的歲月如何變遷，對我而言，她永遠是我當年心目中那位美麗的公主。

浪漫是婚姻的滋潤劑，最好的夫妻是做一輩子的情人，我這四十多年來不變的信念，印證了我在一九八二年那張卡片上所寫的誓言：「給卿，我要以我心中無數永不枯乾的彩筆，在妳的生命中塗上彩色繽紛的日子，直到永遠。」

作者親手畫的賀年卡。
作者親手畫的賀年卡。

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