「滾滾長江東逝水，浪花淘盡英雄；是非成敗轉頭空，青山依舊在，幾度夕陽紅。」

夜已經很深了，四周也是靜悄悄烏黑黑的，這應該是同周公把酒言歡的時刻。可是我在棉被裡翻來覆去，思潮起伏，一心掛念著明天，因為明天我就要離開寄住了七個月的八六六療養院，回到台灣 桃園中壢龍潭鄉特種作戰司令部辦理除役手續，退伍還鄉。

一九六二年五月初，我們四名上尉興沖沖地到中壢龍潭鄉特戰總隊報到。之前，陸軍亦曾經選派過軍官到美國 特種作戰兵學校受訓，其中有些因體力不支而被淘汰。為了避免重蹈覆轍，特種作戰司令將軍特意安排我們四人前往鳳山步兵學校接受野外突擊求生訓練，屏東大武營初級、高級空降訓練。記得當時傘兵訓練中心指揮官俞伯音少將很照顧，特別召見，講話勉勵。

野外突擊求生相當辛苦。我們背負四十多公斤背包，頭帶鋼盔，肩扛M1半自動來福槍，沒東西吃，沒水喝，整天在酷熱的炎陽下翻山越嶺。好不容易找到一棵芭蕉樹，

王治修一刺刀捅進，我們輪流舔吮幾滴沿刀尖流下、又酸又苦的芭焦汁。還有一次，區善濟抓著一條小雨傘節（毒蛇），他將雨傘節斬成四段，我們實在是餓慌了，竟然囫圇吞了下去。最不容易挺過去的是颳颱風的夜晚，我們疲憊不堪的軀體，蜷縮依偎在鳳凰木下保持體溫，忍受檳榔顆粒般大的雨點；蹂躪摧殘不說，還得陪伴七寸長的蜈蚣同無所不在的螞蝗「守夜」，因為一旦山洪暴發，如果未能及時轉移，必定被泥石流活埋。

初級傘訓徒手跳傘五次，使用T-10圓形尼龍傘。跳傘高度六百公尺，自動開傘，四十秒鐘著陸。主傘外另帶副傘，跳出機艙立刻數 「一秒鐘，兩秒鐘，三秒鐘 (美國傘兵則高呼Geronimo，印地安人酋長名 )」，如三秒鐘後傘還不開，該員立即準備手拉副傘。

第一次跳，面色鐵青的學員們手抱副傘，順序並排坐在C-47運輸機兩旁，因我個子高，教官命我擋門。臨近降落場，機艙裡紅燈亮起，兩邊機門敞開，隨即教官發令「起立」，「掛鉤」，「檢查裝備」，「向左向右轉」。我雙臂擋住機門，機艙外的藍天綠地，毫無心情欣賞，呼呼吼叫的冰涼狂風，颳得我臉上肌肉 像波浪似地滾動，連嘴巴都被吹歪了。教官在旁邊說了很多，因為飛機引擎轟鳴，我半句也沒聽進去。只見教官一揮手，大叫「起跳」，我稀里糊塗一個跟斗栽了下去，跳傘塔上練習了多少次的 「抬頭，挺胸，跨步」全忘得光光。

安全著陸，收傘走向集合地點時，心情有說不出的愉快與自豪。或許是下意識告訴自己說：「又逃過了一劫」。可當夜半醒來，想起明天又要空降，心頭又是毛毛的。因為跳傘是個高難度、高危險性的課目，每次訓練都有導致嚴重傷殘或死亡的意外。尤其是第一、二次，學員們神智不是很清醒，如果主傘不開，很少人能在幾秒鐘拉開副傘。還有，當降落傘離地面約五十公尺左右，就漸漸失去浮力，傘兵的落地衝擊，相當於從三層樓跳下。

➤➤➤老兵不死（中）

➤➤➤老兵不死（下）