《老照片說故事》袍澤愛 兄弟情

作者(中)一九五八年來美接受六十七周導彈訓練。

一九五八年九月，台灣 陸軍軍官學校第二十七期畢業，陸軍總部從畢業生中選派了幾位畢業生，到美國 陸軍防空炮兵學校接受六十七周導彈訓練。

根據中美共同防禦條約，軍官赴美，規定坐飛機頭等艙。當時，噴氣客機尚未問世，螺旋槳飛機很小，頭等艙只有幾個座位，也就這幾位陸軍少尉。

九月底，台灣天氣還是很熱，我們身穿夏季凡立丁軍便服，興高采烈登上美國西北航空公司班機。東京 到西姆亞島的路上，碧眼金髮空姐問喝什麼？我們這些土包子也不知道要什麼，於是每人一杯可樂。照片裡，我站在中間（見圖），左手邊穿黑夾克，後來升任陸軍中將副總司令的葉兢榮，卻要熱茶。空姐端來一杯白開水，一個茶袋。葉兄將茶袋撕開，將茶粉倒進水中。空姐連說：「NO, NO。」換了一杯水，將茶袋投入。葉又要糖，空姐遞來一小紙袋白糖，葉將整袋糖投入水中，引得空姐哈哈大笑。

西姆亞是北極圈裡阿留申群島最西端的一個小島，也是美蘇冷戰時期長程雷達同洲際導彈基地。半夜，客機加油，乘客可以留在飛機上，這幾位毛頭小伙卻要到候機室喝咖啡；機門外大雪紛飛，狂風怒吼，我們一個個都從結滿冰塊的扶梯頭滾落到扶梯尾，同冰冷潮濕的水泥地親嘴，還凍得個半死。

螺旋槳飛機飛不快，也飛不高。冬季北極圈氣流極不穩定，飛機顛簸得非常厲害。到西雅圖，我們不再神采飛揚，而是面無人色，像吃了敗仗的公雞，被安排到華盛頓州高山頂上的一個營區，也換上冬季厚呢制服。

第一次到美軍軍官餐廳吃飯，我們以為吃牛排，廚師問：「RARE （生吃）」，我們聽不懂，猛點頭。結果端來五盤血淋淋牛肝，腥臭難聞，根本無法下咽。彭光裕說牛肝最營養，但他一口也沒有吃。

兩天後，我們坐火車，經俄勒岡州、加州、亞利桑那州、新墨西哥，到德州艾爾帕索。艾爾帕索氣溫華氏一百多度，又把身穿冬裝的這些傢伙熱得個半死。

一九六○年春節時刻回國經舊金山，住華埠，賓館旁有華人大教堂，市政府根據習慣，特別允許賭博三日。第一晚毛也先（右一）就輸一百多元。那時，一百多元是個大數目。第二天，他去銀行取兩百元。晚上去教堂前，我說未帶錢，暫借一百元。半小時後，他輸得光光。出來的時候，我說怕他輸光，現在還給他，話聲未落，他轉身衝向教堂，拉都拉不住，半小時後，又輸得光光。我從來不喜歡賭博，同毛也先個性亦不盡相投，但他卻是我一輩子最好的朋友之一。

春節後，我們乘美國海軍運輸艦（GENERAL BRAGENRIDGE）經夏威夷、日本橫濱、沖繩返回台灣。運輸艦停留橫濱兩天，我們決定去東京一遊，火車非常擁擠，東京下車，依彼得（左一）笑嘻嘻地說他的錢袋被扒手扒走了。問他為什麼還笑嘻嘻呢？他說錢袋裡只有幾張衛生紙。

歲月不饒人，當年志同道合，情同手足，二十一、二歲的小夥子，都已老去。麥克阿瑟說過，「老兵不死，僅僅凋零而已」，我們就是那些老兵，有些已隨風而逝。回憶有笑有淚的往事，仍舊讓人低迴唏噓不已。