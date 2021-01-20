《老照片說故事》成大測量隊

一九五七年的成大測量隊的正式名稱是「台灣省立成功大學工學院土木系測量隊」。

一九五六年秋，設立在台灣 台南的工學院改制為大學，校名是成功大學，那時還是省立，到一九七一年秋才改為國立。因此一九五七年的成大測量隊正式名稱是「台灣省立成功大學工學院土木系測量隊」，土木系是土木工程系的簡稱，本期土木系有甲、乙兩班，我（圖中）是隊裡的一名隊員，是在甲班，站在左手邊的李兄和右手邊的范兄是乙班，三人都是早期留美學生，加上幫我們照相又送這張相片的乙班徐兄，我們四人都是測量隊的骨幹。

當時，我用水準儀負責全線高程，他們三人用平板及經緯儀負責各處地形。本期測量隊隊員共有二十二人。測量期間，大家都混得很熟，到了大四，又為專修科目分為六組，所以甲、乙兩班早已名存實亡了。

李兄唸完研究院不久，便在加州 開了一家大地測量公司，最初生意很不錯，後來年紀大了，身體又不好，接工作也不容易，生意一落千丈，可是又捨不得把公司關掉。十多年前我和拙荊，曾經從西雅圖開車到加州，拜望大學同班老同學老李，老李也是測量隊員之一，老李說李兄駝背得像隻蝦米。承蒙老李開車帶我們去探望李兄，他不僅帶我們去參觀公司，還請我們吃了午餐；數年後老李告訴我，他到閻王老爺那報到去了，年紀大了，雖屬自然現象，仍令人不勝傷感。

大學畢業已逾一甲子，畢業後一直無緣和范兄碰頭，來美後各奔東西，雖然有書信往返，也通過電話，但是沒有機會見面，只知他已虔誠信奉耶穌，退休 後曾赴德國十年，為主貢獻良多；不久前他曾要求我掃描一張大學畢業時所照的狂人集團照片給他，那張照片裡就是大家穿著測量制服，一九五七年成大測量隊的全體隊員。