我的媽媽是位民國年間在上海打工的「農民工」。確切的說是位民國年間、相似於現代大陸農民進城打工的農民工。但是又有不同，那時沒有戶口限制，誰也不是在娘肚子裡就注定誰是鄉下人、誰是城裡人，相同的是都是沒錢進城打工，所以我媽媽的「農民工」是要打雙引號的。

當年我媽媽出身在離長江不遠的一個小村荘裡，因為我外祖父早逝，家裡實在太窮沒法生存了，被同村在上海做管家的遠親，在一九四四年的五月帶到上海的。開始在一個姓李的紡織廠工程師的家裡做小保姆，那年媽媽只有十五歲。一年不到，經李工程師的擔保介紹，進入當時民營企業達豐紗廠筒子間，得到了一份搖紗工作，從一九四五年開始，我媽正式成為一位民國「農民工」。

搖紗工作是計件制工作，每天十二小時工作，老闆提供集體宿舍，每天有汽車 接送上下班。當年媽媽年輕眼快手快，收入相比當時的貧窮農村是很豐厚的，不用幾年，就用當時六十包「洋紗」的價格在老家買了二畝地。

談起當年往事，我媽就會自豪地說，在當時鄉下地主人家有急事也來借錢。可惜的是，大陸五○年代開始人民公社化，浸透了我媽媽青春汗水的錢，買得二畝土地沒有了，當年可是沒有什麼補償的。

隨著民國的衰弱，通貨膨脹 ，工人的工資以實物計價發放，老闆包吃住，每天吃了剩下的，還可以帶到宿舍裡去吃，基本吃住都不要開銷了。據我媽說，有不能自律的同事吸上了鴉片，收入跟不上消費，最後就從集體宿舍消失了，不知所蹤。

民國在大陸即將消亡之際，老闆要搬廠了。為了讓工廠開下去，減少支出，工廠改供應米飯主食，工人自己帶菜，一直到公私合營。合營後工人號稱是工廠的主人，大家買飯菜票吃飯了。

我媽媽的童年是在飢寒交迫中度過的，但又是幸運的。幸運的是被同村遠親帶到上海做保姆，後又做了民國的「農民工」，順利成了一九四九年後工人階級中的一員。以後城裡人、鄉下人被戶口固化，工作環境、收入幾十年基本不變，一直做到退休 ，我也在娘肚子裡成了上海人。

在我的記憶中，在我媽的遠親活著的時候，我媽每年都會給錢給物，表示永遠的感謝。言傳身教也使我從童年開始知道感恩。祝願我在天國的母親沒有童年的苦難。