五十多年前橫掃中國 的文革風暴 ，不但使國家經濟陷於破產 邊緣，還有極左思潮把許多行之有效的規章制度，以「封資修」的罪名加以摧殘毀滅。當年在我們醫院裡，醫院的管理制度明確規定行政、醫護、勤雜人員各自職責；但文革中提出所謂「破四舊，立四新，工人階級領導一切」的左傾指導方針，認為知識愈多愈反動，所有知識分子被定為「臭老九」，是必須接受改造的對象。

在文革期間，廣州地區革命群眾出於對黨中央和毛澤東的熱愛，由於觀點不同，被分為所謂「革命派」與「保皇派」。兩派群眾除了用大字報文攻以外，還有更暴烈的奪權武鬥，初期只用拳頭、棍棒打鬥，後來發展到刀劍、槍炮武鬥，造成嚴重的流血事件，癱瘓省市黨政機關。為了穩定局面，中央派出解放軍對從中央各部委到各省市機關實行軍事管制，還派出工人宣傳隊到各文教團體；一是對挑動武鬥、製造分裂、破壞社會秩序者實行鎮壓，二是對不同觀點的各派群眾組織進行教育說服工作，要大家團結起來進行革命大聯合，抓革命，促生產。

由於社會上的投機分子、極左分子為迎合「工人階級領導一切」的口號，還以知識分子參加勞動，以改造資產階級世界觀為由，藉口要改革不合理的規章，胡搞一通，倒行逆施。首先由省人民醫院內部的極左領導班子提出所謂試行「醫、護、工一條龍」的醫療改革鬧劇；具體做法是打破在各級醫院（基層病區）原有的醫生、護士、勤雜工人明確的分工責任制界限，也就是醫生除了本職工作以外，還要做護士的工作，如代替值夜班、做床邊護理、注射輸液等工作；又做勤雜工清潔病房、洗擦廁所、給病人開飯、收拾餐具、送驗各種標本等工作。對省人民醫院的倡議，我院軍管小組也立即響應，工宣隊成員來自紡織廠，對醫療專業一竅不通，認為政治正確也盲目答應。

以上改革對一個年輕醫生來說，體力上還可勝任，但對一個上了年紀的老醫生來說，就很吃力。要一個有老花眼的老年醫生，替嬰幼兒靜脈注射，或值夜班看清楚投熱針的刻度都是高難度的。反過來說，讓護士、勤雜工代替醫生查房、巡視病人，及時作出診斷，制定治療計畫，實際上是不可能做到的。資深護士還有一些臨床經驗，而勤雜工對醫療工作則一無所知，硬做下去，隨時會出重大醫療事故。但在當時強調「工人階級領導一切」的政治大環境裡，大家都怕禍從口出，以少說為佳，上級要求做什麼，立刻照辦，以明哲保身。

事實上，絕大多數醫生、護士、勤雜人員對這一荒誕的改革案莫衷一是。

當勤雜人員穿起白大衣、戴上聽診器佯裝醫生查房時，因為沒有一點醫學常識，面對病人的問題，一定是心事重重。護士有一些基本醫學常識，又有病房實踐經驗，可能沒有那麼慌張，但她們畢竟不是醫生，負不起那麼重大責任。

在這個鬧劇的漩渦中，最受罪的是醫生。他們必須三個工種都做，例如某醫生在值班表中是代表護士值下夜班（即凌晨一時至早上八時），待交接班完成後，能否像護士一樣立刻離開呢？答案不言自明，因為勤雜工和護士巡查病房出了問題，他們即使承擔責任，也是極輕的。其理由是他們不熟悉業務，到時還不是找到「臭老九」──當值醫生頭上，這是所有當值醫生心中有數的。接下來不管多辛苦，都必須對自己分管的新入院病人、重病號，細心檢查一番，作出正確的初步診斷和處理後，才能安心離開。

當這一荒誕無稽的醫改鬧劇上演一個多月後，經過不斷折騰，群眾私底下議論紛紛，基層幹部不滿情緒日益高漲，給予當道的軍管小組和工人宣傳隊的頭們很大壓力。這才被迫宣布：「打破醫、護、工友分工」的鬧劇停止執行，恢復醫院原有的醫生、護士、勤雜人員明確的職責分工制度，使醫院醫療工作回到正常運作的軌道上來。