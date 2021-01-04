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也談飛安事故（上）

周愚

近日在「上下古今」版上讀到劉良昇「憶數起飛安事故」一文，其中所說的一九八九年華航班機在花蓮失事一節，與事實不盡相符。我曾在花蓮基地任飛行管理分隊長，日夜巡視機堡、跑道，失事班機的機長吳慰平是我的學弟及好友，又曾同時在空軍總部任職，有十幾年的交情，所以我對花蓮機場的情形和對吳慰平的為人都瞭如指掌。

花蓮機場的跑道是南北向（北向略偏東數度，南向略偏西數度），飛機起飛落地都須逆風，也就是吹北風時向北起飛，吹南風時向南起飛。花蓮機場跑道東面臨海，西邊是一座高約四千呎的加禮宛山。飛機如向北起飛，需先向右轉出海，再左轉向北沿海岸線飛向台北；如向南起飛，則需向左作一個一百八十度的轉彎出海，再沿海岸線飛向台北。

吳慰平空軍退役後入華航，任波音七三七機長，主飛國內航線，那天他被派飛台北花蓮的航線，那段航程單程僅約四十分鐘，所以派飛那條航線的機長每天都會飛三至四個來回。

吳慰平那天已飛了三個來回，那是第四個也是最後一個來回，那時天色已經昏暗。花蓮機場入冬多為北風，吳慰平的前三次起落方向都是向北，事有湊巧，那天正當最後一次要起飛時，突然吹起了南風，因此他是向南起飛。

也許是由於他已飛了幾次，已相當疲勞；也許想那是最後一個班次，急著飛完了趕快回家，造成精神不能集中。又因天色已暗，視線不清，而他前幾個起落都是向北，下意識地以為自己仍是向北起飛，所以起飛後他就向右轉準備出海。

這時副駕駛已發現了錯誤，向他說：「教官，應該向左轉吧！」沒想到他仍沒有察覺到自己的錯誤，那個時代的空軍相互間都喜歡說四川話，於是他用四川話回了兩個字：「對頭！」結果十幾秒後，飛機撞山了。

那天的副駕駛也是空軍退役的，期別比吳慰平低。在空軍裡，低期對高期的是絕對信任，也可說是服從，空軍的這種文化也帶進了華航，造成了這場悲劇。

如果吳慰平聽了副駕駛的話能警覺過來；如果副駕駛能再次強烈警告，甚至自己強勢動手改正，悲劇都可避免，在這生死交關的一刻，他竟沒能果斷地做出應有的抉擇，而釀出了五十四條人命。

而那次撞山是機腹恰恰擦到山頂，也就是說，如果飛機能再高百餘呎，也可避免撞山。這麼多巧合湊在一起，真乃天命也！

再說到台灣的空軍，早前在短時間裡損失了F-5和F-16兩架戰機，加上稍早參謀總長乘坐的直升機失事，造成了多位高階將領殉職，真是空軍多災多難的一年。但是若以往年與今年相比，早期空軍的失事率也絕對不比今年少。

只是現在空軍飛機失事新聞有大幅報導，那時是完全沒有新聞報導的。空軍最淒慘的一次，是在一個多月內連續有七架F-86戰機失事。

在上世紀六○年代，一度有兩批各四架F-86要到桃園進場落地，相隔大約十餘哩，後面一批比前面的高約一千多呎。這時天候不佳，靠儀器飛行，前面的一批就呼叫地面管制進場，地面管制在雷達上誤把後面一批看成是呼叫他的，於是叫他繼續下降。

其實前面的一批距地面已經很低了，但仍遵從指示下降，當後面一批下降到一千多呎時，前面的四架撞地了。

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